Фінансове положення Олександра Усика

Ткачова Марія
Український абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик посів п’яте місце у рейтингу найбагатших боксерів планети за версією британського видання GiveMeSport, яке склало список на основі даних Celebrity Net Worth.
Топ-5 найбагатших боксерів
За оцінкою аналітиків, статки Усика перевищують 214 мільйонів доларів. Левову частку цього капіталу — понад 100 мільйонів доларів — спортсмен отримав після своєї другої перемоги над Тайсоном Ф’юрі, коли став абсолютним чемпіоном світу.
Попри феноменальний успіх, українець замкнув першу п’ятірку найзаможніших боксерів сучасності. Попереду нього опинилися легенди світового боксу:
1. Флойд Мейвезер — 400 млн доларів.
2. Сауль “Канело” Альварес — 300 млн доларів.
3. Джордж Форман — 300 млн доларів.
4. Менні Пак’яо — 220 млн доларів.
Таким чином, Усик став єдиним українцем у топ-5 світових лідерів боксерського рингу за рівнем доходів, закріпивши свій статус не лише як чемпіона, а й як одного з найуспішніших спортсменів планети.
Експерти зазначають, що його фінансове зростання продовжується завдяки контрактам, медійним правам, благодійним проєктам і бізнес-ініціативам, які Усик розвиває поза рингом.