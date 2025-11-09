Финансовое положение Александра Усика

Украинский абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик занял пятое место в рейтинге самых богатых боксеров планеты по версии британского издания GiveMeSport, составившего список на основе данных Celebrity Net Worth.

Топ-5 самых богатых боксеров в мире

По оценке аналитиков, состояние Усика превышает 214 миллионов долларов. Львиную долю этого капитала — более 100 миллионов долларов — спортсмен одержал после своей второй победы над Тайсоном Фьюри, став абсолютным чемпионом мира.

Несмотря на феноменальный успех, украинец запер первую пятерку самых богатых боксеров современности. Впереди него оказались легенды мирового бокса:

1. Флойд Мейвезер – 400 млн долларов.

2. Сауль "Канело" Альварес — 300 млн долларов.

3. Джордж Форман – 300 млн долларов.

4. Мэнни Пакьяо – 220 млн долларов.

Таким образом, Усик стал единственным украинцем в топ-5 мировых лидеров боксерского ринга по уровню доходов, закрепив свой статус не только как чемпиона, но и одного из самых успешных спортсменов планеты.

Эксперты отмечают, что его финансовый рост продолжается благодаря контрактам, медийным правам, благотворительным проектам и бизнес-инициативам, которые Усик развивает вне ринга.

