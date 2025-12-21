Джейка Пола и Энтони Джошуа немедленно отстранили от бокса: что произошло

Поединок между тяжеловесом Энтони Джошуа и блогер-боксером Джейком Полом завершился не только нокаутом последнего, но и немедленными дисциплинарными последствиями для обоих спортсменов. Согласно действующим боксерским правилам, бойцы автоматически получили медицинское отстранение сразу после завершения поединка.

Энтони Джошуа и Джейк Пол. Фото из открытых источников

Несмотря на статус явного фаворита Джошуа, 28-летний Пол сумел продержаться шесть раундов против одного из самых успешных тяжеловесов последнего десятилетия. Впрочем, противостояние завершилось жестким нокаутом, от которого у Джейка Пола была сломана челюсть.

Согласно регламенту бокса, за каждый проведенный раунд предусмотрено три дня обязательного отстранения по медицинским соображениям после поединка. Проведя шесть раундов, это означало бы 18 дней паузы для боксеров. Однако нокаут существенно изменяет правила. Проигравший боксер должен отдыхать не менее 60 дней.

Таким образом, Джейк Пол был временно дисквалифицирован от бокса на два месяца. Однако 28-летний ютубер-боксер в интервью после поединка признался, что планирует взять еще более долгий перерыв, чтобы полностью восстановиться.

Для Пола это поражение стало лишь вторым в профессиональной карьере, выиграв 12 из 14 поединков. К Джошуа он уступил только Томми Фьюри. Но большинство соперников Джейка Пола были старшими бойцами UFC или боксерами постарше, в частности он сражался с 50-летней легендой Майком Тайсоном.

Джошуа же имеет гораздо более богатый опыт на ринге – 28 побед в 32 боях, 25 из которых завершил нокаутом, а также статус двукратного чемпиона мира в тяжелом весе. Его единственные поражения были от Энди Руиса-младшего, Даниэля Дюбуа и два от Александра Усика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Усик также был отстранен от бокса после боя с Дюбуа.

Также "Комментарии" писали, что скандальный блогер-боксер Джейк Пол вызвал Усика на бой по правилам ММА. Как отреагировал украинский боксер.