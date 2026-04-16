Действительно ли пришло время завершать карьеру: Усик сделал заявление
НОВОСТИ

Действительно ли пришло время завершать карьеру: Усик сделал заявление

Украинский чемпион намекнул, что завершение его карьеры действительно близко

16 апреля 2026, 15:58
Кравцев Сергей

Чемпион мира по сверхтяжелому весу по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик оценил возможность завершения боксерской карьеры. Как сообщает портал "Комментарии", слова украинского "супертяжа" передает Daily Mail Boxing.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Украинский боксер считает, что этот момент уже близок.

"Три дня назад я думал о том, что я скажу, как я скажу. Слушайте, это близко. Сейчас мне нравится то, что я делаю", – сказал Александр Усик.

Следующий бой украинец проведет 23 мая в Египте против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC.

В преддверии будущие соперники провели первую совместную пресс-конференцию и битву взглядов. На этом мероприятии нидерландец назвал свои преимущества украинскому боксеру.

Читайте на портале "Комментарии" — в мировом боксе назревает громкий конфликт вокруг чемпионского титула Александра Усика. Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил о готовности подать в суд на WBC, если организация не заставит украинца провести обязательную защиту против Агита Кабаела.

Как сообщает Boxing Scene, Кабаэл получил статус временного чемпиона, эффектно нокаутировав Чжиллея Чжана в 2025 году. С тех пор он ожидает шанс побороться за полноценный титул, подтвердив свой уровень еще одной победой.

Несмотря на это, WBC позволила Усику провести добровольную защиту, а впоследствии санкционировала поединок против Рико Верховена – соперника, почти не имеющего опыта в профессиональном боксе. Это решение вызвало волну критики, ведь в дивизионе есть более сильные претенденты.

Также издание "Комментарии" сообщало – чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Фабио Вордли открыто заявил о намерении выйти на ринг против украинского чемпиона Александра Усика.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
