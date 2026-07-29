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Чемпион мира назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика

Чемпион мира Шакур Стивенсон заявил, что только один боксер в своей лучшей форме мог бы победить Александра Усика.

29 июля 2026, 15:25
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Slava Kot

Чемпион мира по нескольким весовым категориям Шакур Стивенсон назвал единственного боксера в истории, который, по его мнению, мог бы победить украинца Александра Усика. Американец убежден, что таким соперником был бы легендарный Майк Тайсон в своей лучшей форме.

Чемпион мира назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика

Александр Усик. Фото из открытых источников

Шакур Стивенсон в комментарии BoxeoMundial заявил, что именно пиковый Тайсон имел бы все необходимые качества, чтобы остановить непобедимого украинского чемпиона.

"Единственным боксером, который мог бы победить Александра Усика, был Майк Тайсон в своей лучшей форме. Он выиграл бы этот бой без сомнений", — заявил Стивенсон.

Сам Шакур Стивенсон является одним из самых успешных американских боксеров современности. За карьеру он получил чемпионские титулы в полулегкой, второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях, а также стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

Александр Усик остается непобежденным на профессиональном ринге. Украинец провел 25 официальных поединков, выиграв все, из которых 16 нокаутом. Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и сверхтяжелом весе, став первым боксером современной эпохи четырех поясов, которому удалось добиться этого в обоих дивизионах.

Майк Тайсон, которого Стивенсон считает единственным потенциальным победителем Усика, завершил карьеру со статистикой 50 побед, 44 из которых нокаутом и семью поражениями. Он также остается самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории, получив титул WBC в 20 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Майк Тайсон назвал тройку лучших боксеров мира.

Также "Комментарии" писали, что Усик отказался от трех мегабоев ради одного финального соперника.



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Источник: https://x.com/BoxeoMundial/status/2081485587312161255
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