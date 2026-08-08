«Бомбите Україну, а завтра на Олімпіаду»: Усик жорстко відповів МОК на рішення щодо Росії

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик різко розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету, пов'язане з відновленням статусу Олімпійського комітету Росії. Український боксер заявив, що люди, які відкрито підтримують війну проти України, не повинні отримувати можливість представляти Росію на міжнародних змаганнях.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю The Athletic Усик наголосив, що світовий спорт не може ігнорувати позицію спортсменів щодо російської агресії. На його думку, сам факт участі в Олімпіаді не повинен ставати автоматичним правом для представників країни, яка веде війну.

"Якщо людина підтримує війну, їй не місце на Олімпіаді", — заявив боксер.

Він також зазначив, що неможливо точно знати, які дії деякі російські спортсмени робили під час повномасштабної війни. Тому, вважає він, до їхнього допуску на найбільші міжнародні змагання необхідно підходити максимально жорстко.

"Ті, хто підтримує агресію, не мають бути частиною світового спорту. Не може бути так, що сьогодні ви бомбите Україну, а завтра спокійно виступаєте на Олімпіаді", — наголосив український чемпіон.

Заява Усика пролунала після рішення МОК тимчасово скасувати припинення діяльності Олімпійського комітету Росії. Після цього спортивні федерації в окремих дисциплінах почали повертати росіян до повноцінної участі у міжнародних змаганнях.

Зокрема, обмеження з російських спортсменів було повністю знято у важкій атлетиці. Аналогічні рішення ухвалювалися й у гімнастиці.

Усік вважає, що спортивні досягнення не повинні ставати способом легітимізувати представників країни-агресора. На його думку, міжнародні організації мають враховувати не лише спортивні результати, а й ставлення спортсменів до війни.

Позиція українського чемпіона відображає суперечку навколо повернення російських спортсменів на світову арену. Київ наполягає, що представники РФ, які підтримують агресію, не повинні отримувати міжнародні майданчики для виступів та публічного представництва своєї країни.

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