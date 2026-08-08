«Бомбите Украину, а завтра на Олимпиаду»: Усик жестко ответил МОК на решение по России

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Кравцев Сергей
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик резко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета, связанное с восстановлением статуса Олимпийского комитета России. Украинский боксер заявил, что люди, открыто поддерживающие войну против Украины, не должны получать возможность представлять Россию на международных соревнованиях.
Александр Усик. Фото: из открытых источников
В интервью The Athletic Усик подчеркнул, что мировой спорт не может игнорировать позицию спортсменов относительно российской агрессии. По его мнению, сам факт участия в Олимпиаде не должен становиться автоматическим правом для представителей страны, ведущей войну.
Усик также отметил, что невозможно точно знать, какие действия некоторые российские спортсмены совершали во время полномасштабной войны. Поэтому, считает он, к их допуску на крупнейшие международные соревнования необходимо подходить максимально жестко.
Заявление Усика прозвучало после решения МОК временно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. После этого спортивные федерации в отдельных дисциплинах начали возвращать россиян к полноценному участию в международных соревнованиях.
В частности, ограничения с российских спортсменов были полностью сняты в тяжелой атлетике. Аналогичные решения принимались и в гимнастике.
Усик считает, что спортивные достижения не должны становиться способом легитимизировать представителей страны-агрессора. По его мнению, международные организации должны учитывать не только спортивные результаты, но и отношение спортсменов к войне.
Позиция украинского чемпиона отражает продолжающийся спор вокруг возвращения российских спортсменов на мировую арену. Киев настаивает, что представители РФ, поддерживающие агрессию, не должны получать международные площадки для выступлений и публичного представительства своей страны.
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