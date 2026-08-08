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«Бомбите Украину, а завтра на Олимпиаду»: Усик жестко ответил МОК на решение по России

Украинский чемпион заявил, что спортсменам, которые поддерживают российскую агрессию, не место на Олимпийских играх и в мировом спорте

8 августа 2026, 11:37
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Кравцев Сергей

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик резко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета, связанное с восстановлением статуса Олимпийского комитета России. Украинский боксер заявил, что люди, открыто поддерживающие войну против Украины, не должны получать возможность представлять Россию на международных соревнованиях.

«Бомбите Украину, а завтра на Олимпиаду»: Усик жестко ответил МОК на решение по России

Александр Усик. Фото: из открытых источников

В интервью The Athletic Усик подчеркнул, что мировой спорт не может игнорировать позицию спортсменов относительно российской агрессии. По его мнению, сам факт участия в Олимпиаде не должен становиться автоматическим правом для представителей страны, ведущей войну.

"Если человек поддерживает войну, ему не место на Олимпиаде", — заявил боксер.

Усик также отметил, что невозможно точно знать, какие действия некоторые российские спортсмены совершали во время полномасштабной войны. Поэтому, считает он, к их допуску на крупнейшие международные соревнования необходимо подходить максимально жестко.

"Те, кто поддерживает агрессию, не должны быть частью мирового спорта. Не может быть так, что сегодня вы бомбите Украину, а завтра спокойно выступаете на Олимпиаде", — подчеркнул украинский чемпион.

Заявление Усика прозвучало после решения МОК временно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. После этого спортивные федерации в отдельных дисциплинах начали возвращать россиян к полноценному участию в международных соревнованиях.

В частности, ограничения с российских спортсменов были полностью сняты в тяжелой атлетике. Аналогичные решения принимались и в гимнастике.

Усик считает, что спортивные достижения не должны становиться способом легитимизировать представителей страны-агрессора. По его мнению, международные организации должны учитывать не только спортивные результаты, но и отношение спортсменов к войне.

Позиция украинского чемпиона отражает продолжающийся спор вокруг возвращения российских спортсменов на мировую арену. Киев настаивает, что представители РФ, поддерживающие агрессию, не должны получать международные площадки для выступлений и публичного представительства своей страны.

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Источник: https://www.nytimes.com/athletic/7497115/2026/08/07/oleksandr-usyk-interview-last-dance-deontay-wilder/
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