Сколько зарабатывает Ярослава Магучих: стала ли она долларовой миллионершей

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих уже в 24 года собрала почти все самые престижные титулы мирового спорта. Олимпийская чемпионка, рекордсменка мира и многократная победительница международных турниров входит в число самых успешных спортсменок Украины. В то же время, ее доходы существенно отличаются от заработков футбольных или теннисных звезд.

Ярослава Магучих. Фото из открытых источников

В легкой атлетике у спортсменов нет фиксированной зарплаты. Основной доход формируется из призовых за выступления и спонсорских контрактов. За победу на этапе Бриллиантовой лиги атлеты получают около 10 тысяч условных единиц, а триумф в финале приносит около 30 тысяч евро.

Самый большой финансовый успех для Магучих принесла Олимпиада-2024 в Париже. За золотую медаль спортсменка получила 125 тысяч долларов государственного вознаграждения и еще 50 тысяч долларов от международной федерации легкой атлетики. По подсчетам украинских СМИ, таким образом, только призовые за сезон могут приносить украинской прыгунке в высоту около 300 тысяч долларов.

В то же время еще более весомую часть доходов обеспечивают рекламные контракты. Ярослава сотрудничает с производителем спортивной одежды, брендом часов и компанией по производству минеральной воды. Совокупная стоимость этих сделок оценивается примерно в 600 тысяч долларов в год. Сама Магучих ранее объясняла, что именно спонсорские средства являются ее основным источником личного дохода, тогда как призовые преимущественно тратятся на тренировочные сборы, экипировку и подготовку к соревнованиям.

В общей сложности годовой доход спортсменки может достигать около 900 тысяч долларов. Учитывая, что на самом высоком международном уровне она выступает пять-шесть лет, за это время Ярослава Магучих вполне могла сформировать состояние, превышающее один миллион долларов.

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