Звездного вратаря сборной России по хоккею задержали сотрудники военкомата

25-летний вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов попался на уклонение от службы в армии. Правоохранители поймали его у ледовой арены. Об этом пишет российское издание Спорт-Экспресс .

Иван Федотов (фото из открытых источников)

По информации местных журналистов, оперативники уголовного розыска встретили спортсмена на выходе из ледовой арены в Купчино. Федотов не стал спорить и уехал с оперативниками в военкомат.

Стало известно, что на спортсмена в полицию обратились из военной прокуратуры. В ведомстве полагают, что Федотов нарушил закон.

Теперь, если его вину докажут, спортсмену грозит до 2 лет лишения свободы (ст. 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы").

Известно, что Иван Федотов играл за известный русский клуб ЦСКА и формально подлежит службе в армии. Кроме того, вратарь подписал контракт с "Филадельфией", чтобы продолжить карьеру в НХЛ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России спортсменка подвергла критике форму команды для Олимпийских игр. В России спортсменка Дарья Устинова раскритиковала форму национальной сборной, которую специально сшили для спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио. Спортсменка изложила пост в сети, когда примерила новую спортивную одежду. Дарья попросила своих подписчиков оценить наряды. В своей заметке она также опубликовала фотографии прямо из примерочной. Один из подписчиков комментариев написал, что когда дают вещи бесплатно, это одно. И спросил, купила себе спортсменка такой синий спортивный костюм за 10 тысяч. Кроме того, подписчик выразил мнение, что в государстве на него потратили гораздо больше, чем он стоит. Также он считает, что дизайн в одежде совсем "никакой". Дарья Устинова отреагировала мгновенно. Она заявила, что не купила себе таких вещей.

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