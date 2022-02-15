Знаменитому "Ярдо" исполняется полвека: вспоминаем достижения легендарного хоккеиста

Яромир Ягр родился 15 февраля 1972 года в чешской деревне Шмеров-Гнидусы, недалеко от Кладно.

Яромир Ягр - фото из открытых источников

Выдающийся чешский нападающий, играя на позиции крайнего форварда, является членом символического "Тройного золотого клуба". Здесь включены все хоккеисты, которые побеждали за свою карьеру: на чемпионате мира, Кубка Стэнли и на Олимпиаде.

Великий "Ярдо" (прозвище Ягра), ставал олимпийским чемпионом на зиминих Играх в Ногано – 1998, дважды завоевывал золотые медали чемпионатов мира (в Австрии 2005 и Германии 2010). Кроме этого, два года подряд в составе "Питтсбург Пингвинз" выигрывал Кубок Стэнли (1991. 1992).

Нестареющий душой ветеран начинал свою карьеру в чешском "Кладно" (1988-1990, 1994-1995, 2004, 2012-2013). Далее был переезд в США и выступление в Национальной хоккейной лиги. За 24 сезона в НХЛ он выступал за такие клубы как: "Питтсбург Пингвинз" (1990-2001), "Вашингтон Кэпиталз" (2001-2004), "Нью-Йорк Рейнджерс" (2004-2008), "Филадельфию Флайерз" (2011-2012), "Даллас Старз" (2012-2013), "Бостон Брюинз" (2013), "Нью-Джерси Дэвилз" (2013-2015), "Флорида Пантерз" (2015-2017) и "Калгари Флэймз" (2017-2018).





Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Яромир сыграл 1733 матча, в которых забил 766 голов, отдал 1155 передач и заработал 1921 очко. В розыгрышах Кубка Стэнли он провел 208 матчей, где отличился 78 голами, отдал 123 передачи и заработал 201 очко.

Кроме НХЛовских клубов, Ягр успел еще поиграть в Германии, Италии и России. Выступал за: итальянский "Больцано" (1994-1995), немецкий "Шалькер Хайе" (1994-1995) и омский "Авангард" (2004-2005, 2008-2011).

В 2018 году вернулся в Чехию и объявил о своём переходе в свою родную команду "Рытиржи Кладно", выступающую в первой лиге Национального чемпионата.





Ягр — обладатель множества личных трофеев в НХЛ: Обладатель Харт Трофи (самый ценный игрок НХЛ по версии журналистов) 1999 года. Также, обладатель Лестер Пирсон Эворд (самый ценный игрок НХЛ по версии хоккеистов) 1999, 2000, 2006 годов. Кроме этого, обладатель Арт Росс Трофи (лучший бомбардир НХЛ) 1995, 1998-2001 годов. К тому же, становился участником матчей всех звезд НХЛ 1992, 1993, 1996, 1998-2000, 2002-2004, 2016 годов.

Для справки:

За свою карьеру становился: Олимпийский чемпион (1998); бронзовый призер Олимпийских игр (2006); 2-кратный чемпион мира (2005, 2010); 2-кратный бронзовый призер чемпионатов мира (1990, 2011); 2-кратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992); обладатель Кубка европейских чемпионов (2005); обладатель Кубка Континента (2011); 10-кратный участник Матчей всех звезд НХЛ; 5-кратный обладатель "Арт Росс Трофи" (1995, 1998, 1999, 2000, 2001); 3-кратный обладатель "Тед Линдсей Эворд" (1999, 2000, 2006); обладатель "Харт Трофи" (1999); обладатель "Билл Мастертон Трофи" (2016).

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