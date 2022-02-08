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На олимпиаде в Пекине определились четвертьфиналистки хоккейных соревнований

Доминирует на пекинском льду сборная Канады

сегодня, 20:35
Автор:

Олег Терещенко
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На зимней олимпиаде в Пекине определились участницы четвертьфинала женского хоккея. Как сообщает Общественное-Спорт, после групповой стадии (10 сборных) были сформированы пары 1/4 финала

На олимпиаде в Пекине определились четвертьфиналистки хоккейных соревнований

Хоккейные баталии на Олимпиаде - фото из AP

Канада – Швеция

Абсолютными лидерами группового раунда стали канадки – четырехкратные олимпийские чемпионки и действующие серебряные призеры Олимпиады. Эта сборная является единственной командой, которая на этом турнире не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале "кленовых" ждут шведки, отобравшиеся в плей-офф с последнего возможного места. Швеция начала Олимпиаду с двух поражений от Японии и Чехии, но победы над Китаем и Данией вывели их в следующий раунд.

США – Чехия

Действующие чемпионки – сборная США – потерпели единственное поражение от Канады и заняли второе место в группе. Плей-офф они начнут против второй команды группы B – Чехии, впервые в истории участвующей в Олимпийских играх.

Финляндия – Япония

Бронзовые призерки Пхенчхана-2018 стали третьей командой группы А и сумели записать на свой счет только одну победу. Соперницей Финляндии станет Япония, возглавившая группу B благодаря победам над Данией и Чехией.

ОКР – Швейцария

Две худшие команды группы А будут играть между собой Результаты в группах

Группа А

Канада – 12 очков (разница шайб – 33:5)

США – 9 (20:6)

Финляндия – 3 (10:19)

ОКР – 3 (6:18)

Швейцария – 3 (6:27)

Группа В

Япония – 9 (13:7)

Чехия – 7 (10:8)

Швеция – 6 (7:8)

Китай – 5 (7:7)

Дания – 3 (7:14)

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стали известны победители и призеры первых комплектов медалей в Пекине. Кроме того, церемония открытия Олимпийских игр в Пекине не обошлась без скандала с украинцами.


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Источник: https://suspilne.media/205101-na-olimpiadi-2022-viznacilisa-vsi-ucasnici-plej-of-z-hokeu-hto-u-cvertfinali/
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