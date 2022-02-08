На олимпиаде в Пекине определились четвертьфиналистки хоккейных соревнований

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Олег Терещенко
На зимней олимпиаде в Пекине определились участницы четвертьфинала женского хоккея. Как сообщает Общественное-Спорт, после групповой стадии (10 сборных) были сформированы пары 1/4 финала
Хоккейные баталии на Олимпиаде - фото из AP
Абсолютными лидерами группового раунда стали канадки – четырехкратные олимпийские чемпионки и действующие серебряные призеры Олимпиады. Эта сборная является единственной командой, которая на этом турнире не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале "кленовых" ждут шведки, отобравшиеся в плей-офф с последнего возможного места. Швеция начала Олимпиаду с двух поражений от Японии и Чехии, но победы над Китаем и Данией вывели их в следующий раунд.
Действующие чемпионки – сборная США – потерпели единственное поражение от Канады и заняли второе место в группе. Плей-офф они начнут против второй команды группы B – Чехии, впервые в истории участвующей в Олимпийских играх.
Бронзовые призерки Пхенчхана-2018 стали третьей командой группы А и сумели записать на свой счет только одну победу. Соперницей Финляндии станет Япония, возглавившая группу B благодаря победам над Данией и Чехией.
Две худшие команды группы А будут играть между собой Результаты в группах
Канада – 12 очков (разница шайб – 33:5)
США – 9 (20:6)
Финляндия – 3 (10:19)
ОКР – 3 (6:18)
Швейцария – 3 (6:27)
Япония – 9 (13:7)
Чехия – 7 (10:8)
Швеция – 6 (7:8)
Китай – 5 (7:7)
Дания – 3 (7:14)
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стали известны победители и призеры первых комплектов медалей в Пекине. Кроме того, церемония открытия Олимпийских игр в Пекине не обошлась без скандала с украинцами.
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