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Во Львовской области состоялся юниорский чемпионат Украины по биатлону: результаты спринта

Сенсация состоялась в спринтерской гонке у девушек

сегодня, 21:25
Автор:

Олег Терещенко
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В пятницу, 28 января, во Львовской области, на учебно-спортивной базе "Тысовец" состоялись спринтерские гонки в рамках проходящего здесь чемпионата Украины среди юниоров и юниорок.

Во Львовской области состоялся юниорский чемпионат Украины по биатлону: результаты спринта

База "Тысовец" - фото из открытых источников

Как сообщает biathlon.com, у ребят первое место завоевал тернопольчанин Виталий Мандзын. Юноша выиграл спринт, почти полутораминутным преимуществом, даже несмотря на лишний промах относительно серебряного призера — Владимира Кошмана. Конкуренцию победителю мог составить представитель Волыни Михаил Хмиль, но после чистой стрельбы лежа умудрился на стойке уйти на четыре круга штрафа. Тем не менее, за счет скорости на последнем круге Хмиль сумел отыграть одну позицию и финишировать третьим.

Первая пятерка спринтерской гонки выглядит таким образом. Юниоры:

1. Виталий Мандзин (Тернополь) с двумя промахами – 28:39,8;

2. Владимир Кошман (Сумская обл.) с одним промахом — +1:27,3;

3. Михаил Хмиль (Волынская обл.) с четырьмя промахами — +1:42,6;

4. Владислав Гончаревский (Сумская обл.) с тремя промахами — +2:00,6;

5. Дмитрий Грущак (Сумская обл.) с пятью промахами — +2:03,0.

Что касается девушек, то у них все получилось намного более напряженно, а сама гонка закончилась сенсацией. "Золото" чемпионата, как и в индивидуальной гонке, уедет во Львов, но автором успеха на этот раз стала 17-летняя Вероника Шевчик, которой удалась прекрасная стрельба с двумя чистыми огневыми рубежами. За счет этого Шевчик опередила более опытных, но стрелявших менее точно, Оксану Москаленко и Лилию Стеблину.

Первая пятерка спринтерской гонки выглядит таким образом. Юниорки:

1. Вероника Шевчик (Львов) без промаха – 26:55,2;

2. Оксана Москаленко (Киевская обл.) с одним промахом — +7,6;

3. Лилия Стеблина (Киев) с двумя промахами — +38,8;

4. Ева Мартыненко (Сумская обл.) с одним промахом — +1:16,9;

5. Александра Усенко (Тернопольская обл.) с двумя промахами — +1:17,1.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украины по биатлону продемонстрировала неожиданный результат на чемпионате Европы.


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Источник: https://www.biathlon.com.ua/comments/11902-yuniorskiy-chempionat-ukraini.-rezulytati-sprintov
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