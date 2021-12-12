Вадим Шахрайчук определил состав сборной Украины по хоккею на Еврочеллендж: всего в списке 24 игрока

Тренер национальной сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук определил состав команды, которая отправится в польский Битом на матчи Еврочелленжа.

Сборная Украины - фото с Facebook

Федерация хоккея выложила на своей странице Facebook список из 24 хоккеистов. В состав вошли: три голкипера, восемь защитников и тринадцать нападающих. Из числа приглашенных есть два представителя зарубежных чемпионатов – Виталий Лялька и Михаил Чиканцев.

Больше представителей в состоянии "сине-желтых" имеет киевский "Сокол" — восемь игроков. Из "Кременчуга" – семь. По три игрока из команд "Рулав Одд" и "Днепр".

Состав сборной:

Вратари: Артур Оганджанян ("Сокол"), Сергей Писаренко ("Днепр"), Олег Петров ("Рулав Одд").

Защитники: Александр Александров ("Рулав Одд"), Денис Матусевич, Александр Горлушко, Всеволод Толстушко (все – "Кременчуг"), Владислав Герцик, Иван Сисак, Сергей Логач (все – "Сокол"), Евгений Ратушный ("Днепр") .

Нападающие: Виктор Андрущенко, Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Евгений Фадеев (все – "Сокол"), Алексей Ворона, Тимур Гриценко, Иван Савченко, Андрей Денискин (все – "Кременчуг"), Виталий Лялька ("Пряшев", Словакия), Михаил Чиканцев ("Каликс", Швеция), Владислав Луговой ("Рулав Одд"), Артем Целогородцев ("Днепр"), Роман Благой.

Свой первый сбор украинцы проведут в Броварах на льду ТРЦ "Терминал" (с 12 декабря). А уже 15 декабря "сине-желтые" отправятся в Битом, где с 16 по 18 декабря, в рамках Еврочелленджа, сыграют три матча против сборных: Польши, Франции и Венгрии.

Следует отметить, что эти поединки станут очередным этапом подготовки к ЧМ-2022, который пройдет весной 2022 года. Сборная Украины сыграет в дивизионе 1В.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине стартовал чемпионат хоккейной Суперлиги: в первом матче было заброшено восемь шайб.





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