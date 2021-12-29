В украинской хоккейной Суперлиге состоялось "донбасское дерби"

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Олег Терещенко
Во вторник, 29 декабря, состоялся заключительный матч
2021 года в хоккейной Суперлиге Париматч — "Донбасс" сыграл с "Мариуполем". По
сообщению hsl.com.ua, в донбасском дерби победу праздновали хозяева площадки.
"Донбасс" - "Мариуполь" - фото из hsl.com.ua
В первой двадцатиминутке команды поочередно создавали
моменты, стараясь вывести свой клуб вперёд. Первым забросить смог "Донбасс" - Павел Таран вовремя выбежал с лавки штрафников и реализовал выход
один в один с Алексеем Трифоновым.
Во втором отрезке матча "Донбасс" наседал, стараясь
увеличить преимущество, но Трифонов отражал броски. Дончане прессинговали "Мариуполь" и Виктор Туркин забросил вторую шайбу в ворота "стальных
чаек".
В заключительном периоде "Мариуполь" атаковал
ворота Андрея Макарова, но дончане создавали ответные моменты и увеличили
отрыв до 3:0 – гол забил Андрей Сигарёв. Подопечные Павла
Микульчика не сбавляли обороты, наседая на ворота противника, но счёт на
табло изменить не удалось. Матч завершился со счётом 3:0.
"Донбасс" — "Мариуполь" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 Таран (Макаров), 16:39; 2:0 Туркин
(Медведев), 38:17; 3:0 Сигарёв (Захаров), 43:34
"Донбасс": Макаров (Ворис); Пангелов-Юлдашев (А) —
Соколовский, Кобелев — Жульдиков, Андрейкив — Таран, Галыгин; Сигарёв — Бирюков
— Шишлянников, Медведев — Туркин (А) — Калейниковас, Потехин — Захаров (К) —
Кривошапкин, Морозов — Спруктс — Пересунько.
"Мариуполь": Трифонов (Дуве); Алексеев — Кудряшов,
Декало — Лысенко, Горечишников — Олендаренко, Зуев; Милёхин — Мазур (К) —
Щербатов (А), Костиков — Твердохлебов — Казаковцев (А), Тютченко — Желнеровский
— Севанькаев, Чердак — Ружников — Янишевский.
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