В украинской хоккейной Суперлиге состоялось "донбасское дерби"

Во вторник, 29 декабря, состоялся заключительный матч 2021 года в хоккейной Суперлиге Париматч — "Донбасс" сыграл с "Мариуполем". По сообщению hsl.com.ua, в донбасском дерби победу праздновали хозяева площадки.

"Донбасс" - "Мариуполь" - фото из hsl.com.ua

В первой двадцатиминутке команды поочередно создавали моменты, стараясь вывести свой клуб вперёд. Первым забросить смог "Донбасс" - Павел Таран вовремя выбежал с лавки штрафников и реализовал выход один в один с Алексеем Трифоновым.

Во втором отрезке матча "Донбасс" наседал, стараясь увеличить преимущество, но Трифонов отражал броски. Дончане прессинговали "Мариуполь" и Виктор Туркин забросил вторую шайбу в ворота "стальных чаек".

В заключительном периоде "Мариуполь" атаковал ворота Андрея Макарова, но дончане создавали ответные моменты и увеличили отрыв до 3:0 – гол забил Андрей Сигарёв. Подопечные Павла Микульчика не сбавляли обороты, наседая на ворота противника, но счёт на табло изменить не удалось. Матч завершился со счётом 3:0.

"Донбасс" — "Мариуполь" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Таран (Макаров), 16:39; 2:0 Туркин (Медведев), 38:17; 3:0 Сигарёв (Захаров), 43:34

"Донбасс": Макаров (Ворис); Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский, Кобелев — Жульдиков, Андрейкив — Таран, Галыгин; Сигарёв — Бирюков — Шишлянников, Медведев — Туркин (А) — Калейниковас, Потехин — Захаров (К) — Кривошапкин, Морозов — Спруктс — Пересунько.

"Мариуполь": Трифонов (Дуве); Алексеев — Кудряшов, Декало — Лысенко, Горечишников — Олендаренко, Зуев; Милёхин — Мазур (К) — Щербатов (А), Костиков — Твердохлебов — Казаковцев (А), Тютченко — Желнеровский — Севанькаев, Чердак — Ружников — Янишевский.

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