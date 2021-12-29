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МЧМ-2021: неожиданные сенсации и проклятый коронавирус

Неожиданные результаты в поединках Германия – Чехия и Швейцария – США

сегодня, 20:15
Автор:

Олег Терещенко
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В Канаде продолжается Молодежный чемпионат мира по хоккею (элитный дивизион). К вашему вниманию sport.ua представил результаты матчей второго и третьего дня.

МЧМ-2021: неожиданные сенсации и проклятый коронавирус

Германия - Чехия - фото Getty Images/Global Images Ukraine

Вторую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею одержала Швеция. После успеха в матче с Россией шведы одолели Словакию 3:0.

В другом матче Германия в овертайме обыграла Чехию 2:1.

На молодежном чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе не состоялся матч группового этапа между сборными США и Швейцарии.

Перед игрой в американской команде выявили случаи коронавируса, поэтому вся сборная отправилась на карантин. Швейцария получила победу со счетом 1:0.

В другом поединке Канада разгромила Австрию с результатом 11:2, добыв свою вторую победу на турнире.

Международная федерация хоккея объявила о том, что молодежной сборной Чехии присудили техническое поражение на чемпионате мира за матч против Финляндии.

В составе Чехии U-20 выявили игроков с коронавирусом, поэтому команда отправлена в карантин и сегодня не сыграет против Финляндии.

Финляндии засчитана победа 1:0.

Это второй подобный случай на турнире. Ранее техническое поражение получила сборная США.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20

Германия — Чехия 2:1 (в овертайме) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)



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Источник: https://sport.ua/news/567818-molodezhniy-chm-po-hokkeyu-raspisanie-i-rezultaty-matchey-obnovlyaetsya
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