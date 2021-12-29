МЧМ-2021: неожиданные сенсации и проклятый коронавирус

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Олег Терещенко
В Канаде продолжается Молодежный чемпионат мира по хоккею (элитный дивизион). К вашему вниманию sport.ua представил результаты матчей второго и третьего дня.
Германия - Чехия - фото Getty Images/Global Images Ukraine
Вторую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею одержала Швеция. После успеха в матче с Россией шведы одолели Словакию 3:0.
В другом матче Германия в овертайме обыграла Чехию 2:1.
На молодежном чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе не состоялся матч группового этапа между сборными США и Швейцарии.
Перед игрой в американской команде выявили случаи коронавируса, поэтому вся сборная отправилась на карантин. Швейцария получила победу со счетом 1:0.
В другом поединке Канада разгромила Австрию с результатом 11:2, добыв свою вторую победу на турнире.
Международная федерация хоккея объявила о том, что молодежной сборной Чехии присудили техническое поражение на чемпионате мира за матч против Финляндии.
В составе Чехии U-20 выявили игроков с коронавирусом, поэтому команда отправлена в карантин и сегодня не сыграет против Финляндии.
Финляндии засчитана победа 1:0.
Это второй подобный случай на турнире. Ранее техническое поражение получила сборная США.
Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20
Германия — Чехия 2:1 (в овертайме) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Швеция - Словакия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Швейцария -
США 1:0 (техническое поражение)
Австрия - Канада 2:11 (0:5, 1:1, 1:5)
Россия -
Швейцария 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
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