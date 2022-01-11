В украинской хоккейной Суперлиге состоялись два поединка: "Донбасс" - СК "Сокол" и "Альтаир" - "Белый Барс"

Во вторник, 11 января, в украинской хоккейной Суперлиге состоялись два поединка. По сообщению hsl.com, "Альтаир" на своей площадке принимал "Белый Барс", а лидер чемпионата "Донбасс" — СК "Сокол".

"Альтаир" - "Белый Барс" - фото из hsl.com.ua

В первом поединке победу одержали "барсы" со счетом 5:1. Исход поединка решился еще в первом периоде, когда гости забросили три шайбы. Точными бросками отметились: Владислав Куцевич, Дмитрйи Попережай и Юрий Качан.

Во второй и третьей двадцатиминутке команды обменялись еще тремя шайбами. На два гола белоцерковчан (Юрий Качан и Сергей Кулешов), хозяева ответили лишь одним – Илья Крикля.

В центральном поединке тура "Донбасс" смог переиграть СК "Сокол" со счетом 4:2.

После ровной игры в первом периоде, в котором команды обменялись по одной шайбе (в составе "Донбасса" отметился Филипп Пангелов-Юлдашев, а у СК "Сокол" — Дмитрий Марченков). Во втором, хозяева смогли переломить ход встречи и забить три гола. Точными бросками отметились: Виктор Захаров, Виктор Туркин и Марк Калейниковас. Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой – Сергей Мельников.

Заключительная двадцатиминутка прошла в равной борьбе, без забитых голов.

"Альтаир" — "Белый Барс" 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 Куцевич (Говорушко, Попережай), 06:27; 0:2 Попережай, 11:24; 0:3 Качан (Лесников, Брага), 14:28; 0:4 Качан (Геворкян, Семенов), 29:25; 0:5 Кулешов (Говорушко, Грицюк, больш.), 41:26; 1:5 Крикля (Трандафилов, Сидоренко, больш.), 48:20

"Альтаир": Дьяченко (Терлецкий — с 41:26); Игнатенко — Реснянский, Мельник — Папуна, Бортников — Раскин, Данфорт — Терёшин; Кочетков — Буценко (К) — Коренчук (А), Сидоренко — Крикля — Трандафилов (А), Луговой — Дубский — Яйлов, Ханенко — Олейник — Кобиков.

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Алексюк (А) — Шистеров, Кулешов — Грицюк, Наливайко — Селин, Собко; Лесников (А) — Качан — Брага, Говорушко — Куцевич (К) — Семёнов, Удовиченко — Собченко — Попережай, Микитюк — Геворкян.

"Донбасс" — СК "Сокол" 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 Пангелов-Юлдашев (Туркин, Пересунько, больш.), 09:42; 1:1 Марченков (Халиков, Иванов, больш.), 12:43; 2:1 Захаров, 28:49; 3:1 Туркин (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 35:19; 4:1 Калейниковас (Туркин, Медведев, больш.), 39:28; 4:2 Мельников (Мицкевич), 39:59;

"Донбасс": Макаров (Ворис); Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский, Кобелев — Жульдиков, Андрейкив — Таран, Галыгин; Сигарёв — Бирюков — Шишлянников, Медведев — Туркин (А) — Калейниковас, Садовиков — Захаров (К) — Кривошапкин, Морозов — Спруктс — Пересунько.

СК "Сокол": Яковлев (Оганджанян — с 40:00); Дорофеев (А) — Халиков, Мицкевич — Шуленин, Фроленко — Петрухно (К), Моксунен — ; Костицын (А) — Иванов — Марченков, Мельников — Шахворостов — Олейник, Амиров — Никоноров — Беляков, Курах — Хирса.

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