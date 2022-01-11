В украинской хоккейной Суперлиге состоялись два поединка: "Донбасс" - СК "Сокол" и "Альтаир" - "Белый Барс"

Рубрики
МЕНЮ
Олег Терещенко
Во вторник, 11 января, в украинской хоккейной Суперлиге
состоялись два поединка. По сообщению hsl.com, "Альтаир" на своей площадке принимал "Белый Барс", а
лидер чемпионата "Донбасс" — СК "Сокол".
"Альтаир" - "Белый Барс" - фото из hsl.com.ua
В первом поединке победу одержали "барсы" со счетом 5:1.
Исход поединка решился еще в первом периоде, когда гости забросили три шайбы.
Точными бросками отметились: Владислав Куцевич, Дмитрйи Попережай и Юрий Качан.
Во второй и третьей двадцатиминутке команды обменялись
еще тремя шайбами. На два гола белоцерковчан (Юрий Качан и Сергей Кулешов),
хозяева ответили лишь одним – Илья Крикля.
В центральном поединке тура "Донбасс" смог переиграть СК "Сокол" со счетом 4:2.
После ровной игры в первом периоде, в котором команды
обменялись по одной шайбе (в составе "Донбасса" отметился Филипп
Пангелов-Юлдашев, а у СК "Сокол" — Дмитрий Марченков). Во втором, хозяева
смогли переломить ход встречи и забить три гола. Точными бросками отметились:
Виктор Захаров, Виктор Туркин и Марк Калейниковас. Гости ответили лишь одной
заброшенной шайбой – Сергей Мельников.
Заключительная двадцатиминутка прошла в равной борьбе,
без забитых голов.
Шайбы: 0:1 Куцевич (Говорушко, Попережай),
06:27; 0:2 Попережай, 11:24; 0:3 Качан (Лесников, Брага),
14:28; 0:4 Качан (Геворкян, Семенов), 29:25; 0:5 Кулешов
(Говорушко, Грицюк, больш.), 41:26; 1:5 Крикля (Трандафилов,
Сидоренко, больш.), 48:20
"Альтаир": Дьяченко (Терлецкий — с 41:26); Игнатенко —
Реснянский, Мельник — Папуна, Бортников — Раскин, Данфорт — Терёшин; Кочетков —
Буценко (К) — Коренчук (А), Сидоренко — Крикля — Трандафилов (А), Луговой —
Дубский — Яйлов, Ханенко — Олейник — Кобиков.
"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Алексюк (А) — Шистеров, Кулешов — Грицюк, Наливайко — Селин, Собко; Лесников (А) — Качан — Брага, Говорушко — Куцевич (К) — Семёнов, Удовиченко — Собченко — Попережай, Микитюк — Геворкян.
Шайбы: 1:0 Пангелов-Юлдашев (Туркин, Пересунько, больш.), 09:42; 1:1 Марченков (Халиков, Иванов, больш.), 12:43; 2:1 Захаров, 28:49; 3:1 Туркин (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 35:19; 4:1 Калейниковас (Туркин, Медведев, больш.), 39:28; 4:2 Мельников (Мицкевич), 39:59;
"Донбасс": Макаров (Ворис); Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский, Кобелев — Жульдиков, Андрейкив — Таран, Галыгин; Сигарёв — Бирюков — Шишлянников, Медведев — Туркин (А) — Калейниковас, Садовиков — Захаров (К) — Кривошапкин, Морозов — Спруктс — Пересунько.
СК "Сокол": Яковлев (Оганджанян — с 40:00); Дорофеев
(А) — Халиков, Мицкевич — Шуленин, Фроленко — Петрухно (К), Моксунен — ;
Костицын (А) — Иванов — Марченков, Мельников — Шахворостов — Олейник, Амиров —
Никоноров — Беляков, Курах — Хирса.
Ранее информационный портал "Комментарии"
сообщал о том, что стал известен календарь и формат проведение хоккейных
соревнований на Олимпиаде-2022.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости