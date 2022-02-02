В украинском хоккее продолжается беспредел

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Олег Терещенко
В среду, 2 февраля в Федерации хоккея Украины
состоялось заседание Апелляционного комитета ФХУ, на котором должны были
рассмотреть жалобы "Краматорска", "Донбасса" и "Молодой
Гвардии" о санкциях в отношении этих клубов и их игроков.
Шайба на льду - фото из открытых источников
Как сообщает xsport.ua, сначала журналистов, пришедших на
заседание, не пускали в помещение, но после звонка в полицию "секьюрити" ФХУ
сдался!
К слову, никаких решений сегодня Апелляционный комитет не
принял, сославшись на то, что апелляцию не подали в необходимый срок. Но
все-таки в комитете пообещали, что 9 февраля решение будет.
По словам адвоката Олега Бабича, сторона клубов не
соглашается с такой позицией ФХУ. Ведь, как утверждает адвокат, все апелляционные
жалобы были поданы немедленно. Сразу после того, как был получен полный текст
решений. Кроме того, как утверждает Бабич, все письменные обращения, с мая
месяца, не дают никакой реакции.
Вот, что говорили о деятельности ФХУ отец юного хоккеиста
и капитан ХК "Донбасс":
Александр Ханенко – отец игрока "Молодой Гвардии" Александра Ханенка:
Виктор Захаров – капитан ХК "Донбасс":
Ранее, информационный портал "Комментарии"
сообщал, что генеральный директор ХСУ Сергей Варламов ответил Федерации хоккея
Украины.
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