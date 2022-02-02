В украинском хоккее продолжается беспредел

В среду, 2 февраля в Федерации хоккея Украины состоялось заседание Апелляционного комитета ФХУ, на котором должны были рассмотреть жалобы "Краматорска", "Донбасса" и "Молодой Гвардии" о санкциях в отношении этих клубов и их игроков.

Шайба на льду - фото из открытых источников

Как сообщает xsport.ua, сначала журналистов, пришедших на заседание, не пускали в помещение, но после звонка в полицию "секьюрити" ФХУ сдался!

К слову, никаких решений сегодня Апелляционный комитет не принял, сославшись на то, что апелляцию не подали в необходимый срок. Но все-таки в комитете пообещали, что 9 февраля решение будет.

По словам адвоката Олега Бабича, сторона клубов не соглашается с такой позицией ФХУ. Ведь, как утверждает адвокат, все апелляционные жалобы были поданы немедленно. Сразу после того, как был получен полный текст решений. Кроме того, как утверждает Бабич, все письменные обращения, с мая месяца, не дают никакой реакции.

Вот, что говорили о деятельности ФХУ отец юного хоккеиста и капитан ХК "Донбасс":

Александр Ханенко – отец игрока "Молодой Гвардии" Александра Ханенка:

"Мы не понимаем, почему к нашим детям применяются эти санкции. Мы имеем право участвовать в спортивной жизни. У нас есть контракт с хоккейным клубом, и мы выполняем требования, которые регламентированы клубом".

Виктор Захаров – капитан ХК "Донбасс":

"Нельзя так обращаться с хоккеистами и с клубами, так как вы сами знаете, что у нас немного хоккеистов. Я думаю, что все будет нормально".

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал, что генеральный директор ХСУ Сергей Варламов ответил Федерации хоккея Украины.

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