В Украине стартовал первый чемпионат хоккейной Суперлиги: в первом матче было заброшено восемь шайб





































Сегодня, 8 декабря, в Краматорске стартовал дебютный сезон хоккейной Суперлиги Париматч. Как сообщает hsl.com.ua, в историческом матче сошлись "Донбасс" и "Краматорск".

"Донбасс" - "Краматорск" - фото hsl.com.ua

Первый период прошел в равной борьбе с на больших скоростях и с огромным количеством острых обоюдных атак. Первыми забили хоккеисты "Краматорска". Глеб Летов стал автором первой шайбы в истории чемпионата, сумев прошить кипера "Донбасса" Андрея Макарова.





В начале второй двадцатиминутки дончане смогли сравнять счет усилиями Александра Пересунько. А еще через четыре минуты, с разницей в 17 секунды, дважды забросить в ворота "Краматорска". Голы на свой счет записали Павел Медведев и Гатис Спруктас.

На последней минуте второго периода Филлип Пангелов-Юлдашев, реализовал большинсвто, увеличил цифры на табло – 4:1.

В заключительном отрезке игры обе команды обменялись тремя шайбами. На два гола от хоккеистов "Донбасса" Андрея Сигарева и Олега Шишлянникова (под конец матча), краматорчане ответили одной в исполнении Николая Столяренко.





"Донбасс" - "Краматорск" 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 Летов (Жвачкин, Тимченко, больш.), 16:00; 1:1 Пересунько (Макаров, Соколовский), 22:41; 2:1 Медведев (Туркин, Пересунько, больш.), 26:02; 3:1 Спруктс (Пересунько), 26:09; 4:1 Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Медведев, больш.), 39:53; 5:1 Сигарёв (Бирюков, Шишлянников), 44:28; 5:2 Столяренко (Градович, меньш.), 53:02; 6:2 Шишлянников (Захаров, Андрейкив), 58:51.

Донбасс: Макаров (Дьяченко — с 47:53); Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский, Кобелев — Жульдиков, Андрейкив — Фирсов; Сигарёв — Бирюков — Шишлянников, Медведев — Туркин (А) — Калейниковас, Морозов — Спруктс — Пересунько, Даниленко — Захаров (К) — Садовиков.

Краматорск: Трус (Кучер); Бабрусев — Таран (А), Ваулин — Летов, Афанасьев — Мальцев, Сирченко; Столяренко (К) — Сергиевский — Градович, Жвачкин (А) — Афанасьев — Гриценко, Тимченко — Семёнов — Середницкий, Геворкян — Калинычев — Говорушко.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украины по хоккею U-20 вышла на финишную прямую перед стартом чемпионата мира

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!