Сборная Украины по хоккею U-20 вышла на финишную прямую перед стартом чемпионата мира

В среду, 8 декабря, сборная Украины по хоккею U-20 отправилась в Венгрию, где проведет товарищеские матчи, в рамках подготовки к Чемпионату мира в дивизионе 1В.

Сборная Украины U-20 - фото fhu.com.ua

Как сообщает sport.ua, соперниками украинцев в контрольных поединках станут сборные Венгрии и Италии. Затем, "сине-желтые" переедут в Эстонию, где с 12 по 18 декабря непосредственно состоится молодежный Чемпионат мира. Сборной Украине предстоит сыграть против: Эстонии, Польши, Японии, Франции и Словении. Согласно регламенту соревнований, победитель группы повысится в классе, а аутсайдер – вылетит на дивизион ниже.

Свой первый поединок на чемпионате подопечные Александра Бобкова сыграют против сборной Эстонии, 12 декабря.

Сборная Украина отправилась в таком составе из 23 человек (2 вратаря, 8 защитников и 13 нападающих)

Вратари: Майко Семен ("БСФК – Белый Барс", г. Белая Церковь), Кубрицкий Дмитрий ("Сокол", г. Киев).

Защитники: Чолач Артур ("Бари Колтс", Канада), Евтухов Андрей ("Спрингфилд", США), Палийчук Арсен ("Твин Сити", США), Гребеник Артем, Дахновский Алексей – оба ("БСФК – Белый Барс", г. Белая Церковь), Филимонов Александр ("Днепр", г. Херсон), Пономаренко Артем, Сушков Владислав – оба ("Сокол", г. Киев).

Нападающие: Трахт Даниил (Лукко U-18, Финляндия), Царьковский Данилл (Пантер, Эстония), Ткач Глеб (Нака, Швеция), Панасенко Богдан (Анхораж, США), Шаповалов Александр (ТПС U -20, Финляндия), Бородай Денис, Стецюра Сергей, Грабовецкий Артем – все ("БСФК – Белый Барс", г. Белая Церковь), Симчук Михаил, Коржилецкий Даниил, Гончаренко Денис – все ("Сокол", г. Киев), Кобильник Дмитрий ("Приднепровск", г. Днепр), Варава Глеб ("Кременчуг", г. Кременчуг).

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о старте первого чемпионата хоккейной Суперлиги.





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