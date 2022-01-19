В УХС: СК "Сокол" и "Краматорск" сыграли с непредсказуемым результатом

В среду, 19 января, в рамках 12-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК "Сокол" встретился с "Краматорском".

СК "Сокол" - "Краматорск" - фото из uhl.com

Обе команды, в первом периоде, не хотели уступать, обмениваясь моментами. Первыми счёт открыли гости – Игорь Калинычев направил шайбу в верхнюю девятку ворот киевлян и вывел свою команду вперёд. И хоть до конца первого периода киевляне сравнять счёт, но Виталий Трус надежно защищал свои владения.

Во второй двадцатиминутке "Сокол" все-таки смог восстановить паритет на табло – Дмитрий Марченков отправил шайбу под щитками вратаря краматорчан. Команды вели упорную борьбу, стараясь лидировать в матче и Виктор Шахворостов обеспечил "Соколу" преимущество в одну шайбу – 2:1.

В третьем периоде краматорчане сравняли счёт, отметившись в большинстве – Илья Бабрусев обыграл Даниила Яковлева. "Краматорск" не сбавлял обороты и вышел вперед, снова играя в численном преимуществе – Александр Сёмочкин забросил третью шайбу команды, которая стала победной для гостей. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу "Краматорска".

СК "Сокол" — "Краматорск" 2:3 (0:1; 2:0; 0:1)

Шайбы: 0:1 Калинычев (Дуюн), 09:24; 1:1 Марченков, 30:12; 2:1 Шахворостов, 38:56; 2:2 Бабрусев (Сергиевский, Тимченко, больш.), 49:05; 2:3 Сёмочкин (Бердникс, больш.), 51:20

СК "Сокол": Яковлев (Оганджанян); Дорофеев (А) — Халиков, Шуленин — Мицкевич, Петрухно (К) — Фроленко, Моксунен — Амиров; Шахворостов — Иванов (А) — Костицын, Мельников — Беляков — Марченков, Манукян — Панков — Олейник, Собченко — Хирса

"Краматорск": Трус (Кучер); Ваулин — Бердникс, Мальцев — Кругляков, Афанасьев (А) — Фирсов, Бабрусев — Суховольский; Кобыльник — Сёмочкин — Жвачкин (А), Тимченко — Сергиевский — Градович, Дуюн — Калинычев — Целогородцев, — Сирченко — Середницкий.

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в атаке СК "Сокол" появилась новая звезда.

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