В УХС: СК "Сокол" и "Краматорск" сыграли с непредсказуемым результатом

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Олег Терещенко
В среду, 19 января, в рамках 12-го тура хоккейной
Суперлиги Париматч СК "Сокол" встретился с "Краматорском".
СК "Сокол" - "Краматорск" - фото из uhl.com
Обе команды, в первом периоде, не хотели уступать,
обмениваясь моментами. Первыми счёт открыли гости – Игорь Калинычев направил
шайбу в верхнюю девятку ворот киевлян и вывел свою команду вперёд. И хоть до
конца первого периода киевляне сравнять счёт, но Виталий Трус надежно
защищал свои владения.
Во второй двадцатиминутке "Сокол" все-таки смог
восстановить паритет на табло – Дмитрий Марченков отправил шайбу под
щитками вратаря краматорчан. Команды вели упорную борьбу, стараясь лидировать в
матче и Виктор Шахворостов обеспечил "Соколу" преимущество в одну
шайбу – 2:1.
В третьем периоде краматорчане сравняли счёт, отметившись
в большинстве – Илья Бабрусев обыграл Даниила Яковлева. "Краматорск" не сбавлял обороты и вышел вперед, снова играя в численном
преимуществе – Александр Сёмочкин забросил третью шайбу команды,
которая стала победной для гостей. Матч завершился со счётом 3:2 в
пользу "Краматорска".
СК "Сокол" — "Краматорск" 2:3 (0:1; 2:0; 0:1)
Шайбы: 0:1 Калинычев (Дуюн), 09:24; 1:1 Марченков,
30:12; 2:1 Шахворостов, 38:56; 2:2 Бабрусев (Сергиевский,
Тимченко, больш.), 49:05; 2:3 Сёмочкин (Бердникс, больш.), 51:20
СК "Сокол": Яковлев (Оганджанян); Дорофеев (А) —
Халиков, Шуленин — Мицкевич, Петрухно (К) — Фроленко, Моксунен — Амиров;
Шахворостов — Иванов (А) — Костицын, Мельников — Беляков — Марченков, Манукян —
Панков — Олейник, Собченко — Хирса
"Краматорск": Трус (Кучер); Ваулин — Бердникс, Мальцев
— Кругляков, Афанасьев (А) — Фирсов, Бабрусев — Суховольский; Кобыльник —
Сёмочкин — Жвачкин (А), Тимченко — Сергиевский — Градович, Дуюн — Калинычев —
Целогородцев, — Сирченко — Середницкий.
Ранее, информационный портал "Комментарии"
сообщал о том, что в атаке СК "Сокол" появилась новая звезда.
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