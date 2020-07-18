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В России чемпионка мира по фигурному катанию совершила суицид: что было в записке

В Москве скончалась 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию Екатерина Александровская

18 июля 2020, 22:57
Автор:

Таисия Ерохина
В России чемпионка мира по фигурному катанию совершила суицид: что было в записке

В Москве покончила с собой 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская, которая является чемпионкой мира среди юниоров в парном катании. Об этом передает ТАСС.

По данным СМИ, тело спортсменки обнаружили возле дома на улице 1905 года, а рядом с умершей была найдена записка, где было написано одно слово: "люблю". Правоохранители рассматривают суицид как причину смерти.

Сообщается, что Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года, до 2011 года тренировалась в женском одиночном катании. Позже спортсменка ушла в парное катание, переехав в Днепропетровск, но затем снова вернулась в российскую столицу. Четыре года назад стала работать с Харли Уиндзором, с которым под флагом Австралии взяла титул чемпионки мира среди юниоров в 2017 году.

Как рассказал тренер спортсменки Андрей Хекало, девушка с начала этого года лечилась от эпилепсии. Однажды у нее был сильный приступ, едва не закончившийся летально. Диагноз спортсменки фактически знаменовал окончание спортивной карьеры. Девушка была в депрессивном состоянии, к тому же, накануне у нее умер отец. Тренер отмечает, что после выписки из больницы Александровская стала помогать работать с юными фигуристами, хотя и продолжала лечиться. Коллеги погибшей, опрошенные СМИ, заявили о жизнерадостности, трудоспособности и талантливости спортсменки, отметив, что никто не мог предвидеть самоубийство.

Напомним, ушла из жизни бронзовая призерка Олимпиады-2018.


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