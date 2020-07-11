Скончалась бронзовая призерка Олимпиады-2018

Член сборной Голландии по шорт-треку Лара ван Рейвен умерла на 28-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Королевской федерации конькобежного спорта Нидерландов.

По данным федерации, этим летом во время учебно-тренировочного сбора во Франции ван Рейвен стало неожиданно плохо. По приезду скорой было принято решение о госпитализации в местную клинику города Перпиньян. Уже под присмотром врачей у спортсменки началось внутреннее кровоизлияние. Вплоть до сегодняшнего дня ван Рейвен пребывала в состоянии медикаментозной комы.

Известно, что ранее спортсменка провела тяжелую операцию на плече, после чего испытывала проблемы с иммунной системой.

Лара ван Рейвен - бронзовая призерка Олимпиады-2018 в Пхенчхане в эстафете на 5 000 метров. Также в послужном списке голландки золото чемпионата мира Софии на дистанции 500 метров и три победы на чемпионатах Европы на различных дистанциях.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в четверг, 9 июля, умер бывший главный тренер донецкого "Шахтера".

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