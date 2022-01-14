В последний месяц зимы, в Лас-Вегасе пройдет хоккейное шоу

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Олег Терещенко
Стал известен состав на Матч звезд Национальной хоккейной лиги этого года. Как сообщает hockey.by, поединки пройдут в Лас-Вегасе, 4 и 5 февраля в формате 3х3.
Матч звезд НХЛ - фото из nhl.com
В составы сборных вошли по 8 полевых игроков и два
вратаря. Еще один игрок будет добавлен в каждую команду по итогам
дополнительного голосования.
И так, команды разделены по дивизионам:
Вратари: Фредерик Андерсен ("Каролина", 2-й Матч
звезд в карьере), Тристан Джерри ("Питтсбург", 2-й).
Защитники: Зак Веренски ("Коламбус", 2-й), Адам Фокс
("Рейнджерс", 1-й), Адам Пелек, ("Айлендерс", 1-й).
Нападающие: Александр Овечкин ("Вашингтон", 8-й, выбран
голосованием болельщиков), Клод Жиру ("Филадельфия", 7-й), Себастьян Ахо
("Каролина", 2-й), Крис Крайдер ("Рейнджерс", 2-й), Джек Хьюз ("Нью-Джерси",
1-й).
Вратари: Андрей Василевский ("Тампа", 4-й), Джек
Кэмпбелл ("Торонто", 1-й).
Защитники: Виктор Хедман ("Тампа", 3-й), Расмус
Далин ("Баффало", 1-й).
Нападающие: Остон Мэттьюс ("Торонто", 4-й, выбран
голосованием болельщиков), Патрис Бержерон ("Бостон", 3-й), Джонатан Юбердо
("Флорида", 2-й), Дилан Ларкин ("Детройт", 2-й), Дрейк Батерсон ("Оттава",
1-й), Ник Сузуки ("Монреаль", 1-й).
Вратари: Кэм Тэлбот ("Миннесота", 1-й), Юусе Сарос
("Нэшвилл", 1-й).
Защитник: Кэйл Макар ("Колорадо", 1-й).
Нападающие: Нэтан Маккиннон ("Колорадо", 4-й, выбран
голосованием болельщиков), Джо Павелски ("Даллас", 4-й), Клейтон Келлер
("Аризона", 2-й), Кирилл Капризов ("Миннесота", 1-й), Кайл Коннор ("Виннипег",
1-й), Алекс Дебринкет ("Чикаго", 1-й), Джордан Кайру ("Сент-Луис", 1-й).
Вратари: Джон Гибсон ("Анахайм", 3-й), Тэтчер Демко
("Ванкувер", 1-й).
Защитник: Алекс Пьетранжело ("Вегас", 3-й).
Нападающие: Коннор Макдэвид ("Эдмонтон", 5-й, выбран
голосованием болельщиков), Джонни Годро ("Калгари", 6-й), Леон Драйзайтль
("Эдмонтон", 3-й), Джордан Эберле ("Сиэтл", 2-й), Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес",
1-й), Тимо Майер ("Сан-Хосе", 1-й), Марк Стоун ("Вегас", 1-й).
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал
об итогах первой трети чемпионата ХСУ.
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