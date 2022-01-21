В матче 14-го тура Суперлиги СК "Сокол" и "Мариуполь" разыграли настоящий хоккейный триллер

В пятницу, 21 января, киевский СК "Сокол" принимал мариупольских "стальных чаек" в рамках 14-го тура хоккейной Суперлиги Украины.

СК "Сокол" - "Мариуполь" - фото из uhl.com

На старте матча обе команды создали минимум голевых моментов. Однако после экватора периода "Мариуполь" навязал свою игру противнику и смог дважды отличиться в воротах Даниила Яковлева - сначала счет в матче открыл Владислав Бойко, а затем Элиезер Щербатов после красивого прохода удвоил преимущество своей команды.

Вначале второй двадцатиминутки СК "Сокол" смог вернуться в игру благодаря голу Ивана Белякова. После этой шайбы команды начали показывать более открытый хоккей и, играя на встречных курсах, обменялись голами — на шайбу Владимира Чердака ответил Дмитрий Марченков.



На седьмой минуте третьего периода Егор Иванов сравнял счет на табло, однако спустя 2 минуты Элиезер Щербатов сделал дубль и снова вывел "Мариуполь" вперед. Под занавес матча киевляне смогли переломить ход игры. Сначала Дмитрий Шуленин снова вернул паритет на табло, а затем Дмитрий Марченков впервые в матче вывел СК "Сокол" вперед.



За 20 секунд до конца матча Дмитрий Марченков оформил хет-трик и поставил голевую точку в волевой победе киевской команды.



СК "Сокол" — "Мариуполь" 6:4 (0:2, 2:1, 4:1)

Шайбы: 0:1 Бойко (Щербатов), 07:39; 0:2 Щербатов (Бойко, Лысенко), 18:16; 1:2 Беляков, 25:34; 1:3 Чердак (Бойко, Олендаренко), 29:06; 2:3 Марченков (Мельников, Мицкевич), 34:54; 3:3 Иванов (Халиков), 47:53; 3:4 Щербатов (Бойко, Алексеев), 49:58; 4:4 Шуленин (Костицын, Мицкевич), 56:42; 5:4 Марченков (Беляков), 57:22; 6:4 Марченков (Панков), 59:40;

СК "Сокол": Яковлев (Оганджанян — с 20:00); Дорофеев (А) — Халиков, Мицкевич — Шуленин, Моксунен — Амиров, Петрухно (К) — Фроленко; Костицын (А) — Иванов — Швецов, Мельников — Шахворостов — Марченков, Манукян — Беляков — Панков, Олейник — Собченко — Хирса.

"Мариуполь": Трифонов (Дуве); Алексеев — Олендаренко, Декало — Лысенко, Кудряшов — Тунхузин, Филимонов; Милёхин — Бойко — Щербатов (А), Чердак (А) — Твердохлебов — Тютченко, Коваленко — Мазур (К) — Костиков, Зуев — Ружников — Янишевский.



Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что в матче 13-го тура хоккейной Суперлиги состоялась голевая феерия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!