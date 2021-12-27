В Канаде, с неожиданных результатов стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею

В воскресенье, 26 декабря, в Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею (элитный дивизион).

Молодежная сборная Канады - фото из iihf.com

Как передает sport.ua, десять сборных поделены на две группы. В следующий раунд выйдут по четыре команды.

Стоит отметить, что групповой этап завершиться 1 января.

Участники турнира: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия, Россия, Швеция, США, Словакия и Швейцария.

Результаты первого и второго игрового дня:

Сборная Канады после непростого первого периода матча против Чехии, который завершился вничью 3:3, сумела дожать противника и победила 6:3.

Стартовый матч удалось выиграть команде США, которая одолела Словакию.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20

Чехия — Канада 3:6 (3:3, 0:2, 0:1)

США — Словакия 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Финляндия обыграла Германию со счетом 3:1.

В другой встрече Швеция одолела Россию 6:3.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20

Финляндия — Германия 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 12:52 Хелениус (Ламберт) — 1:0, 23:26 Манзенбергер (Бланк) — 1:1, 27:37 Маатта (Хеймосалми, Хирвонен) — 2:1, 47:53 Хелениус (Ламберт, Койвунен) — 3:1

Россия — Швеция 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Шайбы: 05:24 Олауссон (Хольц, Гранс) — 0:1, 27:39 Эдвинссон — 0:2, 34:16 Андраэ (Гранс, Эклунд) — 0:3, 36:28 Свечков (Чибриков, Танков) — 1:3, 43:26 Хольц (Эклунд, Андраэ) — 1:4, 44:45 Мичков (Демидов) — 2:4, 45:26 Мичков (Смирнов, Демидов) — 3:4, 51:37 Нидербах (Торгерссон) — 3:5, 59:10 Льюнгмен (Эдвинссон) — 3:6.

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