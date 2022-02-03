В хоккейной Суперлиге состоялась битва "Давида против Голиафа": результат известен

В четверг, 3 февраля, в рамках 17-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" сыграл с "Альтаиром".

"Донбасс" - "Альтаир" - фото с hsl.com.ua

Как сообщает hsl.com, в первой двадцатиминутке обеим соперникам долго не удавалось открыть счёт – команды пытались создавать голевые моменты у ворот друг друга и играли достаточно времени в численном преимуществе. Донецкие хоккеисты прессинговали Богдана Дьяченко, а разница бросков в створ составила 15:6 в пользу подопечных Павла Микульчика. Именно поэтому, первыми, под занавес периода, счет встречи открыли именно хоккеисты "Донбасса".

Во втором отрезке "красно-белые" удвоили свое преимущество. И тем не менее, "Альтаир" смог сократить отрыв и отметился в меньшинстве – Денис Кочетков направил шайбу в ворота Олега Петрова – 2:1.

"Донбасс" продолжал не сбавлять обороты и в итоге забросил еще четыре шайбы. А в третьем периоде еще три. Матч завершился со счётом 9:1.

"Донбасс" — "Альтаир" 9:1 (1:0; 5:1; 3:0)

Шайбы: 1:0 Пересунько (Сигарёв), 16:55; 2:0 Бирюков (Сигарёв), 22:13; 2:1 Кочетков (Коренчук, Дьяченко, меньш.), 26:18; 3:1 Захаров (Сигарёв, Спыценко, больш.), 28:52; 4:1 Сигарёв (Кобелев, Пересунько), 33:07; 5:1 Разумов (Спиценко), 35:46; 6:1 Пересунько (Сигарёв, Галыгин), 36:24; 7:1 Разумов (Пангелов-Юлдашев, Бирюков), 46:42; 8:1 Спруктс (Туркин), 52:00; 9:1 Галыгин (Спруктс, Пересунько), 59:25

"Донбасс": Петров (Макаров); Кобелев — Спиценко, Андрейкив — Галыгин, Таран — Григорьев, Пангелов-Юлдашев (А) — Соколовский; Медведев — Туркин (А) — Разумов, Пересунько — Спруктс — Сигарёв, Морозов — Захаров (К) — Кривошапкин, Шишлянников — Бирюков — Садовиков.

"Альтаир": Дьяченко (Печорин); Игнатенко — Реснянский, Бортников — Раскин, Папуна — Мельник, Терёшин — Олейник; Коренчук (А) — Буценко (К) — Кочетков, Сидоренко — Крикля — Трандафилов (А), Луговой — Дубский — Кобиков, Ханенко — Данфорт — Яйлов.

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