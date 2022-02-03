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В хоккейной Суперлиге были выбраны лучшие игроки января

В четверку лучших вошли два представителя "Донбасса"

сегодня, 21:45
Автор:

Олег Терещенко
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Хоккейная Суперлига Украины и Parimatch продолжают традицию определения лучших игроков чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.

В хоккейной Суперлиге были выбраны лучшие игроки января

ХСУ - фото из hsl.com

Лучшим вратарём января был признан вратарь "Краматорска" Виталий Трус. Как сообщает hsl.com, в январе этого года голкипер сумел помочь своей команде одержать пообеду в трех из пяти игр. Кроме того, его надежная игра в воротах позволила "Краматорску" стать первым клубом, обыгравшим "Донбасс" в текущем сезоне. Получается, что в пяти матчах, которые Виталий Трус провел в рамке ворот, голкипер отбил 141 бросок и пропустил 11 шайб. Процент отбитых бросков Труса составил 93%, коэффициент надежности 2.20, а индекс Instat — 184. 

Лучшим защитником месяца назван игрок "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев. В 8 матчах лидер обороны дончан Филипп набрал 7 (2+5) баллов, заработав при этом коэффициент полезности +1 и индекс Instat 195.

Лучшим нападающим месяца стал форвард СК "Сокол" Дмитрий Марченков. Он стал одним из самых результативных нападающих киевлян. В 10 матчах Марченко набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности +7 и индексом Instat 192. Отметим, что 13-й номер киевлян набирал очки в 8 из 10 матчей в январе. 

Вот автором лучшей шайбы января стал нападающий "Донбасса" Павел Медведев, который забросил лакросс-гол в ворота "Альтаира". Опытный хоккеист, который славится своим умением забивать лакросс-голы, снова проявил свое мастерство. На этот раз нападающий красиво с воздуха отличился в воротах Богдана Дьяченко.


Информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в Тернополе состоится хоккейный турнир, который не имеет аналогов в Украине.


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Источник: https://hsl.com.ua/news/trus-pangelov-yuldashev-i-marchenkov-luchshie-igroki-chempionata-khsu-parimatch-v-yanvare_68498/
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