В хоккейной Суперлиге были выбраны лучшие игроки января



















Хоккейная Суперлига Украины и Parimatch продолжают традицию определения лучших игроков чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.

ХСУ - фото из hsl.com

Лучшим вратарём января был признан вратарь "Краматорска" Виталий Трус. Как сообщает hsl.com, в январе этого года голкипер сумел помочь своей команде одержать пообеду в трех из пяти игр. Кроме того, его надежная игра в воротах позволила "Краматорску" стать первым клубом, обыгравшим "Донбасс" в текущем сезоне. Получается, что в пяти матчах, которые Виталий Трус провел в рамке ворот, голкипер отбил 141 бросок и пропустил 11 шайб. Процент отбитых бросков Труса составил 93%, коэффициент надежности 2.20, а индекс Instat — 184.

Лучшим защитником месяца назван игрок "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев. В 8 матчах лидер обороны дончан Филипп набрал 7 (2+5) баллов, заработав при этом коэффициент полезности +1 и индекс Instat 195.

Лучшим нападающим месяца стал форвард СК "Сокол" Дмитрий Марченков. Он стал одним из самых результативных нападающих киевлян. В 10 матчах Марченко набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности +7 и индексом Instat 192. Отметим, что 13-й номер киевлян набирал очки в 8 из 10 матчей в январе.

Вот автором лучшей шайбы января стал нападающий "Донбасса" Павел Медведев, который забросил лакросс-гол в ворота "Альтаира". Опытный хоккеист, который славится своим умением забивать лакросс-голы, снова проявил свое мастерство. На этот раз нападающий красиво с воздуха отличился в воротах Богдана Дьяченко.





Информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в Тернополе состоится хоккейный турнир, который не имеет аналогов в Украине.

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