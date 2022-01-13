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Украинский биатлонист совершил сенсацию на Кубке мира

Первый результат в топ-10 для Украины в сезоне 2021/2022

сегодня, 18:40
Автор:

Олег Терещенко
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В четверг, 13 января, мужская сборная Украины по биатлону начала выступление на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В отличие от гонки в Обергофе, там погодные условия – отсутствие сильного ветра и снегопада – способствовали качественной стрельбе. Да, почти все представители первой шестерки финишеров отметились чистой работой на огневых рубежах.

Украинский биатлонист совершил сенсацию на Кубке мира

Дмитрий Пидручный - фото из Dmytro Yevenko

Как сообщает suspilne.media, на этом старте за "сине-желтых" выступали Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал и Артем Тищенко.

Лучший результат у лидера сборной Дмитрия Пидручного. Спортсмен допустил одну ошибку во время второй стрельбы, но смог показать хорошую скорость ходом – 8 общее время – и держался в топ-10. В конце концов вытеснить украинского биатлониста из первой десятки соперникам не удалось, он финишировал седьмым.

Таким образом, седьмое место Подручного стало лучшим результатом для Украины в сезоне 2021/2022 в Кубке мира. Ранее ни одному украинскому спортсмену или спортсменке не удавалось попасть в топ-10 на соревнованиях этого уровня в сезоне.

По одному промаху допустили Артем Прима, Богдан Цимбал и Антон Дудченко, но минусом их стала скорость прохождения дистанции. Ближайшим к первой десятке был Цимбал, он финишировал в топ-20 – на 17-й позиции (личный рекорд в карьере).

Также в топ-30 попали Артем Прима и Антон Дудченко, а вот Артем Тищенко через два промаха во второй стрельбе финишировал вне топ-60.

По итогу спринта в гонку преследования отобрались сразу четверо украинцев – Подручный, Прима, Дудченко и Цымбал.

Победу в гонке одержал Кантен Фийон Майе, он смог пройти оба огневых рубежа чисто и опередил на 7 секунд Бенедикта Долля. На подиуме также Антон Смольский, а в топ-6 закончили гонку еще литовец Витаутас Строля и финн Теро Сеппала.

Кубок мира. Шестой этап (Рупольдинг): мужской спринт. Результат

1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0 0) 23:23.7

2. Бенедикт Долль (Германия, 0 0) 7.2

3. Антон Смольский (Беларусь, 0 1) 32.1

4. Витаутас Строля (Литва, 00) 33.6

5. Теро Сеппяля (Финляндия, 00) 41.9

6. Эрик Лессер (Германия, 0 1) 43.3

7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0 1) 47.1

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17. Богдан Цымбал (Украина, 0 1) 1:01.8

22. Артем Прима (Украина, 0 1) 1:06.9

26. Антон Дудченко (Украина, 10) 1:15.1

90. Артем Тищенко (Украина, 0 2) 2:36.7

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что украинские биатлонисты совершили сенсацию на Кубке мира в Обергофе.


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Источник: https://suspilne.media/197534-pidrucnij-somij-cotiri-ukrainci-u-top-30-sprintu-na-kubku-svitu-v-rupoldingu-rezultat/
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