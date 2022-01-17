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Украинские паралимпийцы отметились на чемпионате мира: сколько медалей получили

Паралимпийцы завоевали 12 медалей на чемпионате мира по зимним видам спорта

сегодня, 14:26
Автор:

Козлова Альбіна
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На чемпионате мира по зимним видам спорта украинская паралимпийская сборная показала хорошие результаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Украинские паралимпийцы отметились на чемпионате мира: сколько медалей получили

Украинские паралимпийцы завоевали медали на чемпионате, фото из открытых источников

Чемпионат стартовал 13 января 2022 года в Лиллехаммере, Норвегии. По результатам чемпионата спортсменов будут отбирать для участия в Паралимпиаде в Пекине. На чемпионат по трем видам спорта прибыли представители 32 стран мира. Спортсмены соревновались в таких видах спорта: лыжная гонка, биатлон, горные лыжи и сноуборд.

В украинскую сборную вошло 25 спортсменов. В первый день наша сборная уже завоевала медаль. Награду получила лыжница Людмила Ляшенко во время гонки в классическом стиле. 15 января украинцы получили семь наград в разных категориях. Золотую медаль получила биатлонистка Александра Кононова. Серебряные медали выбороли лыжники Людмила Ляшенко и Василий Кравчук. Бронзовые награды получили: Юлия Батенкова-Бауман, Григорий Волчинский, Тарас Радь, Александр Казик.

В воскресенье, 16 января, украинцы выбороли еще четыре награды. "Золото" выиграла биатлонистка и лыжница Людмила Ляшенко, "серебро" получили Ирины Буй и Тарас Радь, "бронзу" — Александра Кононова.

За три соревновательных дня украинские паралимпийцы завоевали 12 наград: две золотые, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Следующие соревнования согласно расписанию чемпионата состоятся 19 января.

Как сообщал портал "Комментарии", 14 января на Кубке мира в Рупольдинге состоялась женская эстафета. В гонке приняли участие 23 сборных, в том числе и сборная Украины. Открывать женскую эстафету для сборной Украины должна была Ирина Петренко.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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