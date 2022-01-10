Украинские биатлонисты совершили сенсацию на Кубке мира в Обергофе

Кубок мира по биатлону вернулся после рождественско-новогодней паузы. Первые старты в календарном 2022 году – в немецком Обергофе, где традиционно начинаются январские этапы Кубка мира. Особенностью этих соревнований стали сложные погодные условия. Как передает suspilne.media, одну из гонок перенесли из-за слишком теплой погоды, а в последующие дни спортсмены соревновались в снегопад и с сильными порывами ветра.

Артем Тищенко и Дарья Блашко - Колаж Сергея Захарченко

Следует отметить, что в первой единичной смешанной эстафете украинские спортсмены завоевали бронзовые награды. Артем Тищенко и Дарья Блашко финишировали третьими.



Для Дарии – вторая медаль в карьере в Украине (была также бронза чемпионата мира в эстафете). А вот Артем Тищенко уже в третий раз поднялся на подиум. И в третий раз сделал это в одиночной смешанной эстафете.

Что касается лидеров гонки, то 3-разовый победитель Кубка мира, норвежец Йоханнес Бе, после пяти этапов Кубка мира идет на седьмом месте в общем зачете. В Обергофе он финишировал 28-м и 21-м в личных гонках, суммарно совершил 10 промахов.

Смена лидеров у мужчин произошла на пятом этапе – лидерство перехватил француз Кантен Фийон Майе (третий раз выиграл гонку преследования!), а у женщин Марти Олсбю Ройзелан увеличило отрыв отрыва. Также в топ-3 женского зачета идут сразу две белоруски – Анна Сола и Динара Алимбекова.

Топ-5 мужского общего зачета: 1. Фийон-Майе (Франция) – 461 очков, 2. Жаклен (Франция) – 449, 4. Самуэльсон (Швеция) – 425, 4. Т. Бё (Норвегия) – 404, 5. Кристиансен (Норвегия) – 378

Топ-5 женского общего зачета: 1. Олсбю Ройзеланн (Норвегия) – 537 очков, 2. Э. Эберг (Швеция) – 449, 3. Алимбекова (Беларусь) – 418, 4. Г. Эберг (Швеция) – 404, 5 .Гаузер (Австрия) – 382.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что сборная Украины по биатлону определилась с составом на пятый этап Кубка мира.

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