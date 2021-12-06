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Украинская каратистика попала в топ-10 мирового рейтинга

Каратистика Анжелика Терлюга возглавила топ-10 каратистов мира

сегодня, 11:02
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинская каратистка и серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Терлюга заняла первое место в обновленном рейтинге топ-10 лучших каратистов в весовой категории до 55 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Украинская каратистика попала в топ-10 мирового рейтинга

Анжелика Терлюга, фото Спортивного комитета

Сообщается, что украинка возглавляет мировой рейтинг уже не в первый раз. На чемпионате мира и на Олимпиаде украинка Терлюга уступала уроженке Болгарии Ивет Горановой, которая в рейтинге заняла последнее 10-е место.

Согласно рейтингу Всемирной федерации карате, Анжелика обошла спортсменку из Бразилии Валерию Кумидзаки и российскую каратистку Анну Чернышеву.

В остальных весовых категориях в мировой рейтинг попали и другие спортсмены из Украины. Итак, в топ-10 мирового рейтинга в весовой категории до 75 килограммов третье место досталось Станиславу Горуне. В весовой категории более 84 кг на шестом месте оказался украинский спортсмен Ризван Талибов.

Другим украинским каратисткам не удалось прорваться до первых пятерок в рейтингах. Анита Серегина в категории до 61 килограмма заняла шестое место. В весовой категории до 68 килограммов седьмой стала украинка Галина Мельник. В весовой категории до 50 килограммов девятое почетное место заняла каратистка Екатерина Кривая.

Как сообщал портал "Комментарии", в интервью Станислав Горуна рассказал об Олимпийских играх и подготовке к соревнованиям, поддержке со стороны государства, роли федерации, финансированию и заработкам, хобби и жизни вне спорта.

Также мы писали, что призер Олимпиады Горуна поддержал Магучих, которую критиковали за фото с россиянкой. Ярослава Магучих и ее российская коллега Мария Ласицкене сделали совместные фото после соревнований по прыжкам в высоту.


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Источник: https://scu.org.ua/news/terlyuga-ocholila-svitovij-rejting/?fbclid=IwAR2dUasXSxDa8ObV_-u5E_F0ofWdrF8AU1YjMNafDXYVajp3JKjH2woVWFA
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