Стала известна украинская пара биатлонистов, которая примет участие в "Рождественской гонке"

Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоится традиционная "Рождественская гонка" (коммерческий турнир, обычно стартовавший на стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене) с участием лучших биатлонистов мира.

Пидручный и Джима - фото с Instagram

Как отмечает sport.fakty.ua, Украину в этой гонке будет представлять дуэт титулованных спортсменов – Дмитрий Пидручный (чемпион мира) и Юлия Джима (олимпийская чемпионка в эстафете).

Следует отметить, что эта пара будет впервые вместе участвовать в "Рождественской гонке". До этого, Подручный выходил на старт турнира с Анастасией Меркушиной в 2019 году и Витой Семеренко в 2020 году. В свою очередь Джима соревновалась в паре с бельгийцем Михаэлем Рёшем в 2017 году и с Артемом Примой в 2018 году.

В этом году на старт выйдут 10 команд:

Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный;

Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долл;

Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер;

Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер;

Чехия: Маркета Давыдова, Михал Крчмарж;

Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля;

Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер;

Швейцария: Елена Хекки, Йоша Буркхальтер;

Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу;

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

Кстати, белорусская пара Динара Алимбекова и ее молодой человек Антон Смольский отказались от участия.

Кстати, украинцы дважды побеждали в "Рождественских гонках": в 2008-м сильнейшими стали Андрей Дериземля и Оксана Хвостенко, а в 2014-м торжествовали Сергей Семенов и Валя Семеренко. В 2019 году Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина завоевали на предновогодних соревнованиях "серебро". Кроме того, Подручный в 2019 и 2020 годах выиграл конкурс стрелков.

Отметим, что призовой фонд соревнований таков:

14 тысяч евро – за первое место;

11 тысяч евро – за второе место;

7 тысяч евро – за третье место.

Начало масс-старта — в 19:00, гонки преследования — в 20:00.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о неожиданных результатах на последнем этапе Кубка мира по биатлону.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!