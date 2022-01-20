Стал известен старт-лист сборной Украины в женских индивидуальных гонках в Антгольце

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Олег Терещенко
В пятницу, 21 января, седьмой этап Кубка мира по биатлону 2021/22 в Антгольке продолжится женскими индивидуальными гонками. Сто биатлонисток должны преодолеть самую длинную дистанцию в женском биатлоне – 15 километров.
Женский биатлон - фото из открытых источников
Как заявляет suspilne.media, женская сборная Украины по биатлону будет выступать в Антгольце сильнейшим составом. Однако на старт выйдут всего четыре биатлонистки из шести, вызванные на седьмой этап Кубка мира.
Первый старт на уровне Кубка мира в 2022 году должна провести Елена Белосюк. 35-летняя биатлонистка получила последний среди украинок стартовый номер №87.
Откроет гонку в составе сборной Украины Ирина Петренко, получившая 22-й стартовый номер. Во вторую стартовую группу попали Анастасия Меркушина (52-й), Юлия Джима (55-й).
Стартовать под 60-м номером должна была Дарья Блашко, но она не получится после разговора ее личного тренера Владимира Махлаева с главным тренером сборной Украины Урошем Велепцем.
Таким образом, на старт в женских индивидуальных гонках должны выйти четыре биатлонистки.
22. Ирина Петренко
52. Анастасия Меркушина
55. Юлия Джима
60. Дария Блашко – не стартует
87. Елена Белосюк
Среди первых стартовых номеров – победительница индивидуальной гонки этапа в Эстерсунде Маркета Давыдова (№21), австрийка Лиза Тереза Гаузер (№11), обладательница Малого хрустального глобуса в индивидуальной гонке Доротея Вирер (№16). Будут пропускать гонку лидеры сборной Германии и Швеции – Дениз Геррманн и Анна Эберг.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что украинские юниоры приняли участие в чемпионате Европы по биатлону.
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