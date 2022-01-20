Стал известен старт-лист сборной Украины в женских индивидуальных гонках в Антгольце

В пятницу, 21 января, седьмой этап Кубка мира по биатлону 2021/22 в Антгольке продолжится женскими индивидуальными гонками. Сто биатлонисток должны преодолеть самую длинную дистанцию в женском биатлоне – 15 километров.

Женский биатлон - фото из открытых источников

Как заявляет suspilne.media, женская сборная Украины по биатлону будет выступать в Антгольце сильнейшим составом. Однако на старт выйдут всего четыре биатлонистки из шести, вызванные на седьмой этап Кубка мира.

Первый старт на уровне Кубка мира в 2022 году должна провести Елена Белосюк. 35-летняя биатлонистка получила последний среди украинок стартовый номер №87.

Откроет гонку в составе сборной Украины Ирина Петренко, получившая 22-й стартовый номер. Во вторую стартовую группу попали Анастасия Меркушина (52-й), Юлия Джима (55-й).

Стартовать под 60-м номером должна была Дарья Блашко, но она не получится после разговора ее личного тренера Владимира Махлаева с главным тренером сборной Украины Урошем Велепцем.

Таким образом, на старт в женских индивидуальных гонках должны выйти четыре биатлонистки.

Старт-лист женских индивидуальных гонок (начало в 15:15)

22. Ирина Петренко

52. Анастасия Меркушина

55. Юлия Джима

60. Дария Блашко – не стартует

87. Елена Белосюк

Среди первых стартовых номеров – победительница индивидуальной гонки этапа в Эстерсунде Маркета Давыдова (№21), австрийка Лиза Тереза Гаузер (№11), обладательница Малого хрустального глобуса в индивидуальной гонке Доротея Вирер (№16). Будут пропускать гонку лидеры сборной Германии и Швеции – Дениз Геррманн и Анна Эберг.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что украинские юниоры приняли участие в чемпионате Европы по биатлону.





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