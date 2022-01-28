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Сборная Украины по биатлону продемонстрировала неожиданный результат на чемпионате Европы

Юлия Журавок вошла в ТОП-10 лучших

сегодня, 19:30
Автор:

Олег Терещенко
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В пятницу, 28 января, в немецком Арбере состоялись спринтерские гонки (с двумя огневыми рубежами) чемпионата Европы по биатлону. В третий день соревнований среди мужчин и женщин, лучшим результатом сборной Украины стало седьмое место Юлии Журавок. 

Сборная Украины по биатлону продемонстрировала неожиданный результат на чемпионате Европы

Юлия Журавок - фото из АР

Юлия великолепно отстрелялась, закрыв все десять мишеней. Увы, спортсменку подвела скорость. От лидера она отстала на 39,8 секунд.

Остальные украинские биатлонистки финишировали с такими результатами:

- Ольга Абрамова – 28 место (один промах) + 1:32,7;

- Анастасия Меркушина – 40 место (три промаха) + 2:01,4;

- Вита Семеренко – 51 место (три промаха) +2:22,7;

- Валерия Дмитриенко – 78 место (четыре промаха) +3:38,9.

Первое место среди женщин заняла норвежка Рагнильд Фемштейневик. Второе и третье место за представительницами Германии – Франциска Хильдебранд и Янина Хеттих.

Что касается мужчин, то все шесть украинских биатлонистов, откровенно говоря, выступили неудачно. Лучший результат продемонстрировал Андрей Доценко, который с двумя промахами расположился на 41-ой позиции (+2:34,6)

Остальные украинские спортсмены финишировали с такими результатами:

- Виталий Труш – 55 место (четыре промаха) +3:00,6;

- Тарас Лесюк – 56 место (четыре промаха) +3:01,4;

- Руслан Ткаленко – 61 место (четыре промаха) +3:10,5;

- Денис Насико – 79 место (шесть промахов) +3:58,5;

- Андрей Орлик – 82 место (четыре промаха) +4:04,4.

Среди мужчин, первое место выиграл норвежец Эрленн Бентегорр.

Второе место занял россиянин Никита Поршнев, а третье – немец Лукас Фратцшер.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский биатлонист сенсационно финишировал на чемпионате Европы по биатлону.



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