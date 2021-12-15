logo

BTC/USD

49067.51

ETH/USD

4047.51

LTC/USD

154.00

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт зимние виды спорта Сборная Украины планирует выступить экспериментальным составом на Кубке мира по биатлону
commentss НОВОСТИ Все новости

Сборная Украины планирует выступить экспериментальным составом на Кубке мира по биатлону

На этапе во французском Анси, за "сине-желтых" не будут бежать лидеры сборной

сегодня, 23:05
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В четверг, 16 декабря, во французском Анси состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины планирует на нем выступить экспериментальным составом, несмотря на то, что до Олимпиады в Пекине-2022 осталось менее двух месяцев.

Сборная Украины планирует выступить экспериментальным составом на Кубке мира по биатлону

Биатлонист - фото НОК Украины

Как сообщает glavcom.ua, во Франции не будут бегать лидеры – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. А также Антон Дудченко и Богдан Цимбал. Всех вышеуказанных биатлонистов тренерский штаб сборной решил отправить на сборы в Италию. Вместо них будут бегать: Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.

Что касается женской команды, то сестры Семеренко не будут бегать на этом этапе. Они выступят на Кубке IBU.

В обойме сборной есть Ольга Абрамова, медленно бегущая, но метко стреляющая. К сожалению, на последнем этапе в Гохфильцене (в спринте) с одним промахом финишировала во второй сотне (104 место).

Кроме нее, также есть Юлия Джима, Елена Белосюк, Ирина Петренко и Дарья Блашко.

Трансляцию гонок в Анси планирует "UA:Первый".

16 декабря: спринт 7,5 км. (женщины) 15:15.

17 декабря: спринт 10 км. (мужчины) 15:15.

18 декабря: гонка преследования 10 км (женщины) 13:00. Гонка преследования 12,5 км (мужчины) 15:00.

19 декабря: масс-старт 12,5 км (женщины) 13:45. Масс-старт 15 км. (мужчины) 15:45.

Отметим, что с 10 по 12 декабря в Гохфильцене продолжался третий этап Кубка мира по биатлону. Спортсмены определяли лучших в спринтах, преследованиях и эстафетах. В зачете сборная Украины – мужчины снизили свои показатели и оказались на седьмом месте, а женщины – поднялись на восьмую строчку.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что определились лучшие биатлонисты Кубка мира: гонка в Гохфильцене стала третьим этапом.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/sport/news/zbirna-ukrajini-z-biatlonu-vtratila-lideriv-na-kubku-svitu-807045.html
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!