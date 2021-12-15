Сборная Украины планирует выступить экспериментальным составом на Кубке мира по биатлону

В четверг, 16 декабря, во французском Анси состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины планирует на нем выступить экспериментальным составом, несмотря на то, что до Олимпиады в Пекине-2022 осталось менее двух месяцев.

Биатлонист - фото НОК Украины

Как сообщает glavcom.ua, во Франции не будут бегать лидеры – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. А также Антон Дудченко и Богдан Цимбал. Всех вышеуказанных биатлонистов тренерский штаб сборной решил отправить на сборы в Италию. Вместо них будут бегать: Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.

Что касается женской команды, то сестры Семеренко не будут бегать на этом этапе. Они выступят на Кубке IBU.

В обойме сборной есть Ольга Абрамова, медленно бегущая, но метко стреляющая. К сожалению, на последнем этапе в Гохфильцене (в спринте) с одним промахом финишировала во второй сотне (104 место).

Кроме нее, также есть Юлия Джима, Елена Белосюк, Ирина Петренко и Дарья Блашко.

Трансляцию гонок в Анси планирует "UA:Первый".

16 декабря: спринт 7,5 км. (женщины) 15:15.

17 декабря: спринт 10 км. (мужчины) 15:15.

18 декабря: гонка преследования 10 км (женщины) 13:00. Гонка преследования 12,5 км (мужчины) 15:00.

19 декабря: масс-старт 12,5 км (женщины) 13:45. Масс-старт 15 км. (мужчины) 15:45.

Отметим, что с 10 по 12 декабря в Гохфильцене продолжался третий этап Кубка мира по биатлону. Спортсмены определяли лучших в спринтах, преследованиях и эстафетах. В зачете сборная Украины – мужчины снизили свои показатели и оказались на седьмом месте, а женщины – поднялись на восьмую строчку.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что определились лучшие биатлонисты Кубка мира: гонка в Гохфильцене стала третьим этапом.





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