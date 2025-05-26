Россиянина дисквалифицировали из-за допинга: Украина получит новую медаль

Завершилось одно из самых громких допинговых дел в мире биатлона. Швейцарский федеральный трибунал окончательно отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова, что подтверждает его дисквалификацию и аннулирование результатов.

Евгений Устюгов

Дело против Устюгова длилось почти десятилетие. Еще в 2020 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и назначил ему четырехлетнюю дисквалификацию. Устюгов пытался оспорить это решение, но все его апелляции были отклонены.

Таким образом, все результаты спортсмена с 24 января 2010 года до Олимпиады 2014 года в Сочи, включая победы на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх были официально аннулированы.

Устюгов был членом эстафетных команд, завоевавших золото на Олимпиаде в Ванкувере-2010 в масс-старте и Сочи-2014 в мужской эстафете. После аннуляции этих результатов медали будут перераспределены. Золото Ванкувера теперь получит легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад, серебро перейдет словаку Паволу Гурайту, а бронзу получит австриец Кристоф Суманн. Первое место в эстафете Сочи достанется команде Германии, второе будет за Австрией, а третье займет Норвегия.

Кроме того, дисквалификация российского спортсмена из-за допинга повлияет и на Украину. На чемпионате мира 2011 года украинцы в составе Александра Биланенко, Андрея Дериземли, Сергея Семенова и Сергея Седнева финишировали третьими в эстафетной гонке. Второе место тогда заняла команда России, где на одном из этапов выступал дисквалифицированный Устюгов. Теперь российский результат будет аннулирован, а украинская команда получит "серебро". "Бронза", соответственно, перейдет к сборной Швеции, которая тогда финишировала четвертой.

Евгений Устюгов завершил карьеру еще в 2014 году и не попал под реальную дисквалификацию, однако все его достижения были аннулированы из-за допинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две медали Паралимпиады получит Украина из-за дисквалификации спортсмена из России.

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