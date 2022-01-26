Рос в не спортивной семье, а стал "Большим" хоккеистом: легендарному спортсмену исполняется 61 год

Уэйн Гретцки — один из величайших игроков НХЛ, который родился 26 января 1961 года в Брантфорде, Онтарио (Канада).

Уэйн Гретцки - фото из открытых источников

Канадский Центральный нападающий выступал за: "Эдмонтон Ойлерз" (1979-1988), "Лос-Анджелес Кингз" (1988-1996), "Сент-Луис Блюз" (1995-1996), "Нью-Йорк Рейнджерс" (1996-1999).

За свою двадцатилетнею профессиональную карьеру провел почти полторы тысячи матче в НХЛ. Забросил 894 шайбы и отдал 1963 голевых передач. В финальных сериях плей-офф Кубка Стэнли сыграл чуть больше двухсот игр, в которых забросил больше сотни шайб и сделал 260 результативных передач.

Гретцки принадлежит 61 рекорд НХЛ. Он четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (все четыре раза в составе "Ойлерз"), 9-кратный обладатель "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку сезона), 10-кратный обладатель "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру).

Интересный факт, канадский хоккеист вырос в семье, которая не имела к спорту (в том числе к хоккею) никакого отношения. Но, тем не менее, его отец сделал для него первую хоккейную коробку, в которой 4-летний мальчишка учился кататься на коньках и держать в руках клюшку.

Уже в пятилетнем возрасте он играл за сборную своего города, среди старших ребят.

Повзрослев, Гретцки, в первом же сезоне лиги Онтарио (среди юниоров) забросил 70 шайб.

Уже тогда его захотели заполучить буквально все ведущие клубы НХЛ, но Уэйну еще не было восемнадцати. В день, когда талантливый форвард достиг нужного возраста, его тут же подписал "Эдмонтон Ойлерз".

В 1988 году, когда Гретцки перешел в откровенно слабый тогда "Лос-Анджелес Кингз", хоккейные матчи команды стали пользоваться даже большей популярностью, чем баскетбольные.

В 38 лет Уэйн Гретцки по прозвищу "Великий" объявил о завершении карьеры, после ухода из спорта занимался бизнесом и общественной деятельностью.

Для справки:

Легендарный хоккеист: Бронзовый призер чемпионата мира (1982); 3-кратный победитель Кубка Канады (1984, 1987, 1991); серебряный призер Кубка Канады (1981); серебряный призер Кубка мира (1996); 4-кратный обладатель Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988); 9-кратный обладатель "Харт Трофи" (1980-1987, 1989); 10-кратный обладатель "Арт Росс Трофи" (1981-1987, 1990, 1991, 1994).

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