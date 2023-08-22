Отказался играть за кровавые рубли: россияне набросились на латвийского хоккеиста

Приезжие спортсмены получают в РФ "кровавые деньги". Перед этим хоккеист из РФ жаловался на условия жизни в городе Лос-Анджелос, но вернуться в Челябинск не захотел.

Родриго Аболс (фото из открытых источников)

Об этом рассказал нападающий латвийской сборной Родриго Аболс, играющий теперь за шведский "Регле", отвечая на вопросы Helsingborgs Dagblad . Он сказал, что даже за большую плату не захотел бы играть в России. Спортсмен совсем не желает иметь общение с легионерами, давшими согласие выступать за деньги РФ. Еще он отмечает, что только НАТО спасет Латвию от нападения РФ.

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"Моего дедушку, умершего три года назад, депортировали в Россию, и он несколько раз возвращался. У нас в Латвии все должно быть в порядке, потому что мы – страна НАТО. Если бы не это, я думаю, нас давно уже захватили бы. Нам не стоит беспокоиться, но пугает, что Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги.

[Мой дедушка] не служил в армии, но боролся с русскими другими способами. Если бы мне сейчас предложили 10 миллионов [евро] за то, чтобы я играл в КХЛ – я не поехал бы. Это кровавые деньги, и мне неинтересно дружить с людьми, которые едут туда сейчас", – сказал Аболс.

Жители РФ после этого бросились оскорблять Родриго по причине его обнародованной политической позиции. Россияне называют хоккеиста ноунеймом, хотя этот спортсмен – бронзовый призер ЧМ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская тренерка закатила истерику по поводу инициативы Украины. Главная тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская очень свирепствует. Причина ясна, Украина призывает запретить въезжать всем российским спортсменам на территорию тех стран, где проходят международные соревнования.