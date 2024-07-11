Новый скандал в спорте: Россия купила бывшего хоккеиста сборной Украины

Бывший хоккеист сборной Украины по хоккею и экс-сотрудник Федерации хоккея Украины Вячеслав Завальнюк вошел в тренерский штаб клуба российской Молодежной хоккейной лиги "Чайка" из Нижнего Новгорода. Федерация хоккея Украины осудила этот шаг и заявила об инициировании процедуры лишения Завальнюка всех спортивных и государственных званий, включая Орден "За заслуги" ІІІ степени, который он получил в 2008 году.

Вячеслав Завальнюк (фото из открытых источников)

Федерация отметила, что "манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности", считая действия Завальнюка позорными. Завальнюк ранее представлял Украину на Олимпиаде-2002 и провел 45 матчей на чемпионатах мира за украинскую команду.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия за миллион рублей купила украинскую спортсменку . На Турнире претенденток 2024 года встретились две шахматистки, которые родились во Львове. Однако Анна Музычук выступает за Украину, а ее соперница Екатерина Лагно избрала Россию, которая заплатила за ее переход миллион российских рублей.

С 3 по 22 апреля в Торонто прошел Турнир претендентов среди мужчин и женщин, победа на котором позволяет стать претендентом в поединке за шахматную корону с действующим чемпионом. Во время третьего раунда турнира состоялась встреча украинки Анны Музычук и россиянки Екатерины Лагно. Перед началом игры женщины в течение двух минут избегали зрительного контакта, а также не пожимая рук начали шахматную партию, закончившуюся ничьей.

Бывшая украинка Екатерины Лагно даже после 2022 продолжает выступать за Россию под нейтральным флагом ФИДЕ. Это произошло, несмотря на то, что она уроженка Львова, которая впоследствии переехала в Краматорск и Донецк, который обстреливают россияне.

