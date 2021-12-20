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Неожиданные результаты на последнем этапе Кубка мира по биатлону

Украинские биатлонисты снова провалили соревнование

20 декабря 2021, 20:35
Автор:

Олег Терещенко
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С 17 по 19 декабря, во французском Анси состоялся последний этап Кубка мира по биатлону в 2021 году. По сообщению suspilne.media, основная мужская сборная Украины упускала этот этап. Во Франции приняли участие только Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Неожиданные результаты на последнем этапе Кубка мира по биатлону

Кубок мира в Анси - фото из Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images

Ткаленко продемонстрировал худший результат в карьере – 108-е место в спринте. Лесюк и Тищенко показали одинаковые результаты и в обеих гонках не набрали очков.

Во время новогодней паузы биатлонисты поедут на сбор в Италию, в основную команду.

Что касается женской сборной, то Юлия Джима из 35 выстрелов совершила 14 промахов. В гонке преследования она снялась с дистанции, а массовый старт закончила огневым рубежом с пятью промахами.

Вообще у женщин первую победу в карьере одержала 22-летняя Эберг, а на следующий день – вторую (и стала самой молодой победительницей Кубка мира с 2018 года). Они выиграли и гонку преследования, и массовый старт благодаря своей скорости. А в общем зачете заняла второе место.

У мужчин Кантен Майе и Эмильен Жаклен остановили гегемонию Иоганнеса Бьо в Анси. Оба француза выиграли по одному старту и закончили год на 1-2 месте в общем зачете.

Топ-5 мужского общего зачета: 1. Жаклен (Франция) – 371, 2. Фийон-Майе (Франция) – 369, 3. Кристиансен (Норвегия) – 347, 4. Самуэльссон (Швеция) – 344, 5. Латипов (Россия) ) – 336

Топ-5 женского общего зачета: 1. Олсбю Ройзеланн (Норвегия) – 417 очков, 2. Э. Эберг (Швеция) – 387, 3. Алимбекова (Беларусь) – 327, 4. Гаузер (Австрия) – 321, 5. (Беларусь) – 320.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что на этапе Кубка IBU украинская биатлонистка удивила всех своим результатом .


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Источник: https://suspilne.media/191220-strah-strilbi-dzimi-ta-salenstvo-vbolivalnikiv-klucovi-momenti-etapu-v-ansi/
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