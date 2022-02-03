На Кубке IBU по биатлону украинские спортсмены сотворили сенсацию

Рубрики
МЕНЮ
Олег Терещенко
В четверг, 3 февраля, в чешском городе Нове-Место проходит этап Кубка IBU по биатлону. Как сообщает suspilne.media, соревнования начались с женских и спринтерских гонок.
Сборная Украины по биатлону - фото из открытых источников
Среди украинцев лучший результат показали мужчины. Денис Насико занял 11-е место, не допустив никакого недостатка на огневых рубежах. Однако топ-результатом сезона Насика остается четвертое место в спринте в Брезно-Осрбли.
Также в ТОП-20 попал Руслан Ткаленко. Спортсмен занял 17-е место с двумя оплошностями. До тридцатки "доехали" Виталий Труш (23-е место, несмотря на безошибочную стрельбу) и Тарас Лесюк (30-е с двумя промахами). Вне топ-60 завершили гонку Андрей Доценко (69-я позиция) и Сергей Телень (82).
Что касается женщин, все три украинки завершили соревнования в ТОП-30.
Лучше всего прошла гонку Ольга Абрамова, которая финишировала 19-ю с одним недостатком. На 24-й позиции финишировала Валерия Дмитренко, чисто прошедшая огневые рубежи, а на 27-й – Юлия Журавок с одной ошибкой на стрельбище.
Кубок IBU. Новое-Место (Чехия). Спринт
1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия, 0 1) 23:44.9
2. Александр Поварницын (Россия, 0 0) 10.2
3. Филипп Горн (Германия, 0 1) 28.5
4. Александер Фельд Андерсен (Норвегия, 10) 28.7
5. Синдре Петтерсен (Норвегия, 10) 29.1
6. Василий Томшин (Россия, 00) 34.6
...
11. Денис Насыко (Украина, 0 0) 1:03.0
17. Руслан Ткаленко (Украина, 0 2) 1:09.9
23. Виталий Труш (Украина, 0 0) 1:20.9
30. Тарас Лесюк (Украина, 0 2) 1:45.9
69. Андрей Доценко (Украина, 0 3) 2:53.3
82. Сергей Телень (Украина, 0 2) 3:31.7
1. Каролин Коломбо (Франция, 00) 18:59.0
2. Анна Гандлер (Австрия, 0 0) 39.0
3. Лариса Куклина (Россия, 00) 40.7
4. Лу Жанмонно (Франция, 00) 44.4
5. Анастасия Толмачева (Румыния, 0 0) 52.0
6. Марте Кракстад Йогансен (Норвегия, 0 0) 53.8
...
19. Ольга Абрамова (Украина, 0 1) 1:32.6
24. Валерия Дмитренко (Украина, 0 0) 1:44.3
27. Юлия Журавок (Украина, 10) 1:51.7
Напомним, ранее портал "Комментарии" проинформировал о том, что стало известно, кто из украинских биатлонисток сможет подменить сборницу во время Олимпиады-2022.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости