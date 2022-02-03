На Кубке IBU по биатлону украинские спортсмены сотворили сенсацию

В четверг, 3 февраля, в чешском городе Нове-Место проходит этап Кубка IBU по биатлону. Как сообщает suspilne.media, соревнования начались с женских и спринтерских гонок.

Сборная Украины по биатлону - фото из открытых источников

Среди украинцев лучший результат показали мужчины. Денис Насико занял 11-е место, не допустив никакого недостатка на огневых рубежах. Однако топ-результатом сезона Насика остается четвертое место в спринте в Брезно-Осрбли.

Также в ТОП-20 попал Руслан Ткаленко. Спортсмен занял 17-е место с двумя оплошностями. До тридцатки "доехали" Виталий Труш (23-е место, несмотря на безошибочную стрельбу) и Тарас Лесюк (30-е с двумя промахами). Вне топ-60 завершили гонку Андрей Доценко (69-я позиция) и Сергей Телень (82).

Что касается женщин, все три украинки завершили соревнования в ТОП-30.

Лучше всего прошла гонку Ольга Абрамова, которая финишировала 19-ю с одним недостатком. На 24-й позиции финишировала Валерия Дмитренко, чисто прошедшая огневые рубежи, а на 27-й – Юлия Журавок с одной ошибкой на стрельбище.

Кубок IBU. Новое-Место (Чехия). Спринт

Мужчины

1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия, 0 1) 23:44.9

2. Александр Поварницын (Россия, 0 0) 10.2

3. Филипп Горн (Германия, 0 1) 28.5

4. Александер Фельд Андерсен (Норвегия, 10) 28.7

5. Синдре Петтерсен (Норвегия, 10) 29.1

6. Василий Томшин (Россия, 00) 34.6

...

11. Денис Насыко (Украина, 0 0) 1:03.0

17. Руслан Ткаленко (Украина, 0 2) 1:09.9

23. Виталий Труш (Украина, 0 0) 1:20.9

30. Тарас Лесюк (Украина, 0 2) 1:45.9

69. Андрей Доценко (Украина, 0 3) 2:53.3

82. Сергей Телень (Украина, 0 2) 3:31.7

Женщины

1. Каролин Коломбо (Франция, 00) 18:59.0

2. Анна Гандлер (Австрия, 0 0) 39.0

3. Лариса Куклина (Россия, 00) 40.7

4. Лу Жанмонно (Франция, 00) 44.4

5. Анастасия Толмачева (Румыния, 0 0) 52.0

6. Марте Кракстад Йогансен (Норвегия, 0 0) 53.8

...

19. Ольга Абрамова (Украина, 0 1) 1:32.6

24. Валерия Дмитренко (Украина, 0 0) 1:44.3

27. Юлия Журавок (Украина, 10) 1:51.7

Напомним, ранее портал "Комментарии" проинформировал о том, что стало известно, кто из украинских биатлонисток сможет подменить сборницу во время Олимпиады-2022.

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