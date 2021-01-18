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Минск лишили права проведения Чемпионата мира по хоккею

В ближайшее время федерация должна решить, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси

сегодня, 20:00
Автор:

Ольга Чародий

В этом году Минск не будет принимать чемпионат мира по  хоккею из-за протестов  и беспорядков, которые проходят с прошлого года. Сначала отказались участвовать спонсоры  в чемпионате:  самые крупные компании  отказались один за  другим в финансировании чемпионата мира по  хоккею.

Минск лишили права проведения Чемпионата мира по хоккею

Хоккей ( фото из открытых источников)

Позже Международная федерация хоккея (IIHF) отказала в проведении. Как  говорится на официальном сайте IIHF, федерация  ответственная за всех участников, которые приедут на чемпионат,  а так как в стране неспокойно,  организация  не может отвечать за безопасность людей, то она имеет право отозвать чемпионат из страны, которая его принимает.

Таким образом,  было принято советующее  решение.

Поэтому, после комплексной проверки, встречи с правительством Беларуси и независимой экспертной оценки, Совет федерации решил перенести чемпионат из Беларуси.

"Очень жаль, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге", — сказал президент IIHF Рене Фезель.

Недавно стало известно, что Латвийская федерация хоккея предложила провести чемпионат мира у себя в стране. Они готовы принять все команды. 

С прошлого года в Беларуси продолжаются акции протеста против победы на выборах Александра Лукашенко.

Напомним, исследования показывают, благодаря физическим упражнениям можно набрать за беременность от 3 кг меньше, чем беременные женщины, которые не занимаются спортом. Схватки и роды могут быть проще. Разумеется, никаких гарантий нет, но подготовленные мышцы и сердечно-сосудистая система обеспечат вам большую выносливость.


 


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Источник: https://www.iihf.com/en/events/2021/wm/news/24134/iihf_to_move_2021_world_championship
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