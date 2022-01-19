"Мариуполь" разгромил "Белый Барс" с помощью покера Бойко и Милехина

В среду, 19 января, состоялся матч 12-го тура украинской хоккейной Суперлиги. "Белый Барс" на своей домашней площадке принимал "Мариуполь".

"Белый Барс" - "Мариуполь" - фото из hsl.com

Как сообщает hsl.com, подопечные Витера устроили своим соперникам настоящий холодный душ, дважды забросив за стартовые три минуты матча — голы в свой актив записали Никита Коваленко и Никита Зуев. После двух пропущенных голов "Белый Барс" усилиями Валентина Никонорова смог вернуться в игру, но пропустил еще два раза от Никиты Милёхина и Владислава Бойко. На первый перерыв команды ушли с уверенным преимуществом гостей - 4:1.

Во втором периоде "Мариуполь" только утвердил свое лидерство в матче, отличившись в воротах соперника еще три раза. Две шайбы в свой актив записал Владислав Бойко, оформив хет-трик, и еще гол — на счету Никиты Милёхина.

В заключительной двадцатиминутке Владислав Бойко забросил восьмую шайбу своей команды и оформил первый покер в истории хоккейной Суперлиги Украины. До конца матча "Мариуполь" еще три раза прошили ворота "Белого Барса", установив итоговый счет 11:1 в свою пользу. Голы на свой счет записали Виктор Тютченко и Никита Милехин (дважды).



"Белый Барс" — "Мариуполь" 1:11 (1:4, 0:3, 0:3)

Шайбы: 0:1 Коваленко (Тунхузин, Тютченко), 02:01; 0:2 Зуев (Ружников), 03:18; 1:2 Никоноров (Куцевич, Квасенко, больш.), 08:27; 1:3 Милехин (Щербатов, Бойко), 11:06; 1:4 Бойко (Милехин), 18:54; 1:5 Бойко (Алексеев, Щербатов), 20:54; 1:6 Милехин (Бойко, Щербатов), 25:06; 1:7 Бойко (Милехин, Щербатов), 30:55; 1:8 Бойко (Щербатов, Коваленко), 43:27; 1:9 Тютченко (Зуев, Ружников), 49:22; 1:10 Милехин (Алексеев, Дуве), 52:34; 1:11 Милехин (Тютченко), 57:18.

"Белый Барс": Квасенко (Полгородник); Кулешов — Шистеров, Алексюк (А) — Наливайко, Селин — Грицюк, Неверов — Собко; Куцевич (К) — Никоноров — Лесников (А), Говорушко — Семёнов — Геворкян, Брага — Качан — Попережай, Удовиченко — Маландин — Микитюк.



"Мариуполь": Трифонов (Дуве — с 29:05); Алексеев — Олендаренко, Декало — Лысенко, Тунхузин — Кудряшов, Филимонов; Милёхин — Бойко — Щербатов (А), Чердак (А) — Твердохлебов — Тютченко, Коваленко — Мазур (К) — Костиков, Зуев — Ружников — Янишевский.

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что Генеральный директор ХСУ Сергей Варламов ответил Федерации хоккея Украины.

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