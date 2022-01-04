Киевский "Сокол" вырвал победу у "Краматорска" в хоккейной Суперлиге

Во вторник, 4 января, в первом матче 2022-го года сошлись "Краматорск" и СК "Сокол". Эта встреча состоялась в рамках 7-го тура чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч.

"Краматорск" - СК "Сокол" - фото из УХСЛ

Как сообщает hsl.com, матч активнее начал "Краматорск" и в целом перебросал своих оппонентов со счетом 15:9, открыть счет первыми удалось игрокам СК "Сокол". Воспользовавшись оплошность оппонентов, первый гол в матче забросил Сергей Мельников, а на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей.

Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось восстановить паритет — на экваторе периода Макар Ваулин феерическим голом фактически с нулевого угла прошил Даниила Яковлева и стал автором первого гола "Краматорска" в ворота СК "Сокол" в сезоне.

На старте третьего отрезка встречи Сергей Мельников сделал дубль и снова вывел киевский клуб вперед. После пропущенного гола краматорчане не на шутку активировались в атаке, но так и не смогли прошить ворота Данила Яковлева еще раз. А вот киевляне смогли еще раз отметиться во владениях Виталия Труса — итоговый счет 3:1 на табло установил Егор Иванов.

"Краматорск" — СК "Сокол" 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 Мельников (Иванов), 08:31; 1:1 Ваулин (Бердникс), 30:26; 1:2 Мельников (Шахворостов, Иванов), 43:20; 1:3 Иванов (Халиков, Костицын, больш.), 56:25;

"Краматорск": Трус (Кучер); Бабрусев — Мальцев, Бердникс — Ваулин, Афанасьев — Кругляков; Градович — Сёмочкин — Столяренко (К), Жвачкин (А) — Афанасьев — Сергиевский, Тимченко — Калинычев — Кобыльник, Дуюн — Сирченко — Середницкий.

СК "Сокол": Яковлев (Оганджанян); Дорофеев — Халиков, Шуленин — Мицкевич, Фроленко — Петрухно, Моксунен — ; Шахворостов — Марченков — Костицын, Мельников — Беляков — Иванов, Никоноров — Олейник — Амиров, Курах — Хирса.

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