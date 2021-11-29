Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде

В шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября проходил первый этап Кубка мира по биатлону. Как сообщает champion.com.ua, соревнования включали в себя только две дисциплины: индивидуальные гонки и спринты.

Кубок мира в Эстерсунде по биатлону - фото : IBU/Christian Manzoni

Хронология соревнований. Индивидуальная гонка (27 ноября)



Женщины

Триумфатором первой гонки сезона стала чешка Маркета Давидова. Она не только продемонстрировала высокую скорость, но и стала одной из четырех биатлонисток, закрывших все 20 мишеней. Второй, с одним промахом, стала австрийка Лиза Тереза Хаузер. А третьей – Дениз Геррманн.

Что касается украинок, то они прогнозируемо разочаровали. Лучшими были Валентина Семеренко (стала всего 17-ю) и Юлия Джима (22-ю). Анастасия Меркушина с тремя промахами стала 71-й, а Екатерина Бех с семью – 107-й.

Мужчины

У мужчин, благодаря 20 попаданиям и минуте преимущества над ближайшими преследователями, первое место получил норвежец Стурла Легрейд. Вторым стал старший из братьев Бьо, а третьим призером гонки стал Симон Дестьо.

Украинские биатлонисты заняли ступеньки не выше женщин. Капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный завоевал 28-е место. Дебютант Кубка мира Денис Насико занял 41-е место. Богдан Цымбал стал 52-м, а Андрей Доценко – 76-м.

Спринт (28 ноября)

Женщины

В воскресной спринтерской гонке, как и ожидалось, многое изменилось. Например, первая тройка призерок-индивидуалок, в которых вроде бы обычно все хорошо со скоростью, не попали даже в топ-10. Первое место завоевала Анна Эберг. Ей компанию на пьедестале составили французские спортсменки – Анаис Шевалье-Буше и Марте Ройселанд.

Для украинок спринтерская гонка выдалась значительно хуже индивидуальной. Лучший результат лишь продемонстрировала Елена Белосюк (24-я). Вита Семеренко с одним промахом заняла 44-е место, а Юлия Джима – 50-е. Екатерина Бех и Валя Семеренко завершили соревнование ближе к черте сотни

Мужчины

Швед, Себастьян Самуэльсон показал лучшую скорость в гонке, отстрелялся на ноль и, разумеется, стал победителем. Второе и третье места заняли норвежцы Кристиансен и Бьо-старший.

Украинцы в спринте стреляли неплохо, но это не помогло им попасть в двадцатку. Подручный стал 21-м, а Антон Дудченко с одним промахом разместился тремя строчками ниже.

Второй этап Кубка мира пройдет также в Эстерсунде, он стартует на следующей неделе, в четверг, 2 декабря. В программе этапа спринты, персьюты и эстафеты.

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