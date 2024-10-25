Александр Свищев рассказал о важности развития судейского сообщества и юниорского водного поло

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Кравцев Сергей
Во Львове прошла внеочередная конференция Федерации водного поло Украины (ФВПУ), где были обсуждены ключевые вызовы и перспективы для украинского водного поло на 2024 год. Президент ФВПУ Александр Свищев выступил с инициативой создать рабочую группу для разработки стратегии развития водного поло на ближайшие 5 лет.
Александр Свищев - президент Федерации водного поло Украины
Во время конференции также рассмотрели вопросы организации чемпионатов Украины среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Уделили внимание проблемам, с которыми сталкиваются молодые спортсмены, в частности, по переходу из юниорского водного поло во взрослое.
Председатель тренерского совета среди юношей Евгений Наумчик представил на конференции планы и перспективы развития детско-юношеского водного поло в Украине. А судья международной категории Вячеслав Белевцов объявил о привлечении молодых арбитров, в возрасте 18-20 лет, к судейству матчей среди юниоров, что будет способствовать расширению судейского сообщества в стране.
Александр Свищев отметил важность развития молодых судей, которые будут привлечены к обслуживанию юниорских соревнований.
Недавно, Александр Юрьевич Свищев также принял участие в открытии Всеукраинского турнира по водному поло памяти Виталия Лисуна, который стал важным событием для украинского спорта. Свищев подчеркнул, что такие турниры способствуют развитию водного поло и сохранению памяти о выдающихся деятелях спорта.
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