Зачем Жан Беленюк хочет продать свою золотую медаль

Жан Беленюк сказал, что хочет продать медаль, фото из открытых источников

Украинский олимпийский чемпион заявил о желании продать золотую медаль из Токио. Об этом сообщил спортсмен и народный депутат Жан Беленюк на своей странице в Facebook.

Цель — отдать средства, которые он получит от продажи на благотворительные цели. Жан Беленюк отметил, что уже многие граждане сделали селфи с чемпионом и его медалью, которая является гордостью Украины. Однако она должна приносить пользу, а не просто лежать на полке.

Поэтому спортсмен решил провести аукцион и продать медаль. Деньги, по словам нардепа, направит на фонды, помогающие лечиться больным маленьким украинцам.



Facebook разделились на два лагеря: одни одобряют идею и говорят, что главное — это звание чемпиона, а не медаль. Другие категорически отвергают такую идею, ведь надо создать музей олимпийской славы Украины. Некоторые высказали мнение, что такое достояние могут вывезти за границу и это больше, чем кусок металла. Украинцы считают, что средства можно собрать и без продажи или продавать селфи.

В комментариях пользователи

Напомним, что на летних Олимпийских играх 2020 году в Токио Жан Беленюк в греко-римской борьбе завоевал "золото", победив соперника-венгра Виктора Леринця. Награда Беленюка стала первым "золотом" на Олимпиаде для украинской сборной.

Как сообщал портал "Комментарии", Жан Беленюк рассказал пойдет ли в мэры Киева. По словам Беленюка, он не собирается покидать спортивную жизнь, ведь она много для него значит. Тем более, что к золотой медали он пришел после серьезной травмы, которая все же не помешала ему продемонстрировать блестящий результат во время соревнований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!