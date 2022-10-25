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В России приговорили американку к 9 годам колоний: теперь она разменная монета для РФ

Гражданка США Бриттни Гринер была осуждена в РФ за медицинский каннабис.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

25 октября Апелляционный суд Красногорска отклонил апелляцию американской гражданки Бриттни Гринер. Теперь женщина должна отбыть 9 лет за решеткой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.

В России приговорили американку к 9 годам колоний: теперь она разменная монета для РФ

Бриттни Гринер осуждена на 9 лет в РФ. Фото с открытых источников

Бриттни Гринер известна американская баскетболистка, которая в последние годы играла за одну из российских спортивных команд.

Баскетболистка была задержана российскими спецслужбами в аэропорту Шереметьево 17 февраля, за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину. У 32-летней женщины нашли несколько катриджей с медицинским каннабисом, который запрещен в России. Звезда сборной США признала вину и отметила, что безотчетно нарушила закон, таким образом бискетболистка ожидала получить более легкое наказание. По решению суда, проходившему летом, Бриттни Гринер получила приговор в 9 лет из 10 максимальных за такое преступление.

25 октября Красногорский апелляционный суд рассмотрел и отклонил апелляцию Гринер, таким образом ее приговор остался в силе.

Адвокаты Бриттни Гринер утверждают, что ей разрешено только один раз в день выходить во дворик, а все остальное время спортсменка проводит в камере с двумя другими женщинами. Также для баскетболистки оборудовали специальную кровать, ведь рост Гринер более двух метров.

Президент США называет эти преступления сфабрикованными, и считает, что российские власти планируют таким образом совершить обмен на своих арестованных граждан в США.

В 2013 году Бриттни Гринер сделали аминг-аут и призналась, что она лесбиянка, с 2019 года в официальном браке с Шерель Гринер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российской теннисистке, поддержавшей Путина.

Также "Комментарии" писали о футбольных фанатах, сочинивших песню со словами о Крымском городе.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/10/24/world/europe/brittney-griner-russia-appeal.html
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