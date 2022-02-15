Украинские народные избранники создали отдельный спорт: причиной стали "Игры и Победа непокоренных"

Во вторник, 15 февраля, состоялось заседания Верховной рады Украины. На нем, собравшиеся депутаты, проголосовали за создание отдельного спорта – спорта ветеранов войны. За данный законопроект зеленую кнопку нажали 340 народных избранников.

Верховная Рада - фото из открытых источников

Как сообщают Украинские Новости, "законопроектом предусматривается определение на законодательном уровне создания отдельного направления спорта — спорта ветеранов войны для привлечения ветеранов войны и членов их семей к занятиям определенным видом спорта, их участия в международных и других спортивных мероприятиях, с целью их психологической и социальной адаптации посредством спортивной деятельности, подготовки спортивных команд ветеранов войны к всеукраинским и международным спортивным мероприятиям", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно законопроекту, развитию спорта ветеранов войны способствуют центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей ветеранов и лиц, на которые распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В пояснительной записке отмечается, что в мае 2021 года в Киеве в рамках фестиваля "Победа непокоренных" состоялись соревнования для ветеранов, а летом проходили спортивные соревнования для участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил: всеукраинские соревнования "Игры непокоренных" в Черкассах (27 июня) и соревнования по плаванию и стрельбе из лука в Кривом Роге (июль).

Подчеркивается, что указанные спортивные соревнования имеют большое значение для социально-психологической реабилитации ветеранов войны, однако, чтобы занятия спортом стали доступны для максимального количества ветеранов войны, государство должно обеспечить проведение таких соревнований не только в крупных городах, но и в других территориальных общинах.

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