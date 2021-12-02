Украинская ассоциация футбола назвала имена претендентов на государственные награды в честь своего юбилея

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Олег Терещенко
Украинская ассоциация футбола (УАФ) к своему юбилею (30-летию), которое будет отмечаться в декабре этого года, подала Министерству молодежи и спорта Украины обновленный список претендентов на награждение. Как сообщает ua-football.com, список кандидатур от УАФ существенно сократился, при этом остается неизвестным, чье решение – УАФ или минспорта?
Руководитель УАФ Андрей Павелко - фото УАФ
Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко.
Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко.
Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков, Игорь Хиблин и Степан Юрчишин.
Орден за заслуги ІІ степени: Виктор Грачев, Виталий Кварцяный и Олег Протасов.
Орден княгини Ольги I степени: Екатерина Монзуль.
Заслуженный юрист Украины: Юрий Записоцкий.
Заслуженный экономист Украины Евгения Сагайдак.
Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Геннадий Прокофьевич.
Медаль "За труд и доблесть": Виктор Бессмертный.
С самого начала, список претендентов состоял из 49 человек и выглядел несколько иным:
Герой Украины: Олег Блохин, Игорь Беланов
Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко.
Заслуженный юрист Украины: Тарас Герула, Игорь Грищенко, Юрий Записоцкий, Денис Сидоренко.
Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак
Заслуженный журналист Украины: Александр Гливинский
Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко
Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени: Сергей Куницын
Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Андрей Павелко, Анатолий Демьяненко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Алексей Михайличенко
Орден за заслуги I степени: Вадим Костюченко
Орден за заслуги ІІ степени: Олег Протасов, Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский
Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков
Награда президента Украины – медаль "За труд и доблесть": Николай Оскома, Елена Пантелусь, Юрий Титаренко
Работникам региональных ассоциаций и других субъектов футбола:
Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко, Павел Яковенко
Орден за заслуги I степени: Владимир Бессонов, Андрей Биба, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич, Виктор Межейко
Орден за заслуги ІІ степени: Сергей Балтача, Виктор Грачев, Вадим Евтушенко, Виталий Кварцяный, Виталий Рац, Сергей Ребров, Мирослав Щербей
Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощ, Игорь Хиблин, Александр Шевченко.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинцы впервые в истории примут участие в столетних автогонках.
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