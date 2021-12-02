Украинская ассоциация футбола назвала имена претендентов на государственные награды в честь своего юбилея

Украинская ассоциация футбола (УАФ) к своему юбилею (30-летию), которое будет отмечаться в декабре этого года, подала Министерству молодежи и спорта Украины обновленный список претендентов на награждение. Как сообщает ua-football.com, список кандидатур от УАФ существенно сократился, при этом остается неизвестным, чье решение – УАФ или минспорта?

Руководитель УАФ Андрей Павелко - фото УАФ

Список претендентов:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко.

Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко.

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков, Игорь Хиблин и Степан Юрчишин.

Орден за заслуги ІІ степени: Виктор Грачев, Виталий Кварцяный и Олег Протасов.

Орден княгини Ольги I степени: Екатерина Монзуль.

Заслуженный юрист Украины: Юрий Записоцкий.

Заслуженный экономист Украины Евгения Сагайдак.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Геннадий Прокофьевич.

Медаль "За труд и доблесть": Виктор Бессмертный.

С самого начала, список претендентов состоял из 49 человек и выглядел несколько иным:

Герой Украины: Олег Блохин, Игорь Беланов

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко.

Заслуженный юрист Украины: Тарас Герула, Игорь Грищенко, Юрий Записоцкий, Денис Сидоренко.

Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак

Заслуженный журналист Украины: Александр Гливинский

Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко

Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени: Сергей Куницын

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Андрей Павелко, Анатолий Демьяненко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Алексей Михайличенко

Орден за заслуги I степени: Вадим Костюченко

Орден за заслуги ІІ степени: Олег Протасов, Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков

Награда президента Украины – медаль "За труд и доблесть": Николай Оскома, Елена Пантелусь, Юрий Титаренко

Работникам региональных ассоциаций и других субъектов футбола:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко, Павел Яковенко

Орден за заслуги I степени: Владимир Бессонов, Андрей Биба, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич, Виктор Межейко

Орден за заслуги ІІ степени: Сергей Балтача, Виктор Грачев, Вадим Евтушенко, Виталий Кварцяный, Виталий Рац, Сергей Ребров, Мирослав Щербей

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощ, Игорь Хиблин, Александр Шевченко.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинцы впервые в истории примут участие в столетних автогонках.





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